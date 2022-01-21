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Doktoru yaralayan saldırgan tutuklandı

YALOVA’da randevu almadan muayene olmak isteyince kendisini uyaran Dr. Şevki Melikoğlu'na saldırıp yaralayan Ercan Korhan (43) tutuklandı.
Doktoru yaralayan saldırgan tutuklandı

Ercan Korhan, rutin olarak kan vermek için Kızılay Kan Merkezi’ne gitti. Kızılay’daki sağlık personeli, ‘Dahiliye doktoruna muayene olduktan sonra gelip kan ver' deyince Korhan, Yalova Devlet Hastanesi’nin ek hizmet binasına gitti. Korhan, Dahiliye Uzmanı Dr. Şevki Melikoğlu’nun odasına girip muayene olmak istedi. Dr. Melikoğlu ise randevulu hastaya bakacağını belirterek, beklemesini istedi. Sinirlenen Korhan, bir başka hastaya bakan Dr. Şevki Melikoğlu'na saldırıp yaraladı. Ercan Korhan, hastanenin güvenlik görevlileri tarafından etkisiz hale getirilip, çağırılan polis ekiplerine teslim edildi. Dr. Şevki Melikoğlu ise tedaviye alındı. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Yalova Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Ercan Korhan, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece, ‘Kamu görevlisini kasten yaralamak’ suçundan tutuklandı.

‘ŞİKAYETİMİN ARKASINDAYIM’

Dr. Şevki Melikoğlu, hastanelere gelen hastaların sabırsız davrandıklarını belirterek, "Biz, pandemi döneminde hastalarımıza güzel ve kaliteli hizmetler vermek istiyoruz. Pandemi koşullarında Sağlık Bakanlığı, randevulu hasta bakmamızı bizlere tavsiye etti. Bazı kişiler, diğer hastaların haklarını gasbederek, randevu almadan işlerini görmek istiyorlar. Uygun ve güzel bir şeklide uyardığımız bir vatandaşımız taşkınlık ve terbiyesizlik yaptı. İstenmeyen olaylar oldu. Her ne kadar bize fiziki şiddet uygulasa bile görevimizin başındayız. Hastalarımıza baktık, tahlile gelen arkadaşlarımızın tahlilini inceledik, ilaçlarını, tedavilerini verdik. Yatan hastalarımıza baktık. İnşallah bu tür şiddet olayları son bulur. Saldırgandan şikayetçi oldum. Bu tür konularda geri adım atmamak lazım. Her türlü şikayetimizin arkasındayız. Vatandaşın hak ettiği cezayı görmesini, Yüce Türk adaletinden istiyoruz" dedi.

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