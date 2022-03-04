  • BIST 2.004,05
  • Altın 888.874
  • Dolar 14.2307
  • Euro 15.6993
  • Ankara -1 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 8 °C
  • Konya 0 °C
»

Dokunulmazlığı kaldırılan HDP'li Güzel hakkında soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, öldürülen PKK'lı teröristle fotoğrafları basına yansıyan ve TBMM tarafından yasama dokunulmazlığı kaldırılan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında soruşturma başlattı.
Dokunulmazlığı kaldırılan HDP'li Güzel hakkında soruşturma başlatıldı

Dokunulmazlığı kaldırılan HDP Diyarbakır Milletvekili Güzel hakkındaki fezleke, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ulaştı.

Başsavcılık, Güzel hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan soruşturma başlattı. Güzel'in ifade için Başsavcılığa çağrılması bekleniyor.

Başsavcılık, ifade işlemlerinin ardından delilleri inceleyerek Güzel hakkında kamu davası açılıp açılmayacağını değerlendirecek.

Teröristle fotoğrafları basına yansımıştı
Adıyaman'da 2017'de terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin cep telefonu incelemesinde HDP Milletvekili Güzel ile fotoğraflarının bulunduğu ortaya çıkmıştı.

Etkisiz hale getirilen terörist Volkan Bora'nın, Güzel ile terör kampında çekilmiş fotoğraflarının basına yansıması üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçmiş ve fezleke hazırlanarak Adalet Bakanlığına gönderilmişti.

TBMM Genel Kurulunda Semra Güzel hakkında hazırlanan dokunulmazlığın kaldırılmasına ilişkin iki rapor ele alınmış, yapılan her iki oylamada dokunulmazlığın kaldırılması kararlaştırılmıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Karabük'te yasa dışı bahis operasyonu: 9 gözaltı03 Mart 2022 Perşembe 18:37
  • TIR'ın dorsesinde 88 kaçak göçmen yakalandı03 Mart 2022 Perşembe 18:36
  • FETÖ mensupları, yeniden yapılanma buluşmaları için havuz ve hamamları seçmiş03 Mart 2022 Perşembe 11:08
  • Ankara Emniyet Müdürlüğünden 2021'deki uyuşturucu operasyonlarıyla ilgili paylaşım03 Mart 2022 Perşembe 10:57
  • Datça'da 9 kaçak göçmen kurtarıldı03 Mart 2022 Perşembe 01:50
  • Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı03 Mart 2022 Perşembe 01:43
  • İranlı komutanı kaçırmak isteyen sanıklara 30 yıla kadar hapis istemi02 Mart 2022 Çarşamba 13:21
  • Kırklareli'de Fas uyruklu 10 kaçak göçmen yakalandı28 Şubat 2022 Pazartesi 18:47
  • Hollanda’dan Aksaray'a, oyuncak ayı içinde uyuşturucu sevkiyatı28 Şubat 2022 Pazartesi 17:52
  • Liseli kız, 'seni kaçıracağım' diyeni köy meydanında öldürdü28 Şubat 2022 Pazartesi 16:57
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti