Dokunulmazlığı kaldırılan HDP'li Güzel'in fezlekeleri Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Semra Güzel'in yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin kararların bugün Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından TBMM, "silahlı terör örgütüne üye olma" iddiasıyla hazırlanan iki ayrı fezlekeyi Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanlığı da bu fezlekeleri Adalet Bakanlığına iletti.
Adalet Bakanlığı, fezlekeleri gereği için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi.
Başsavcılık, Güzel hakkındaki soruşturmayı yürütecek.
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