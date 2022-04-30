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Dokunulmazlık dosyaları TBMM'de! CHP ve HDP'den 14 milletvekili var

TBMM Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş ve CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın da aralarında bulunduğu 14 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları TBMM Başkanlığına sunuldu.
Dokunulmazlık dosyaları TBMM'de! CHP ve HDP'den 14 milletvekili var

Gelen fezlekeler arasında Semra Güzel'in 2, Berdan Öztürk'ün 3, Tayip Temel'in 2, Remziye Tosun'un 2 dosyası bulunuyor.

Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, Meclis Başkanlığınca "Gelen Kağıtlar" listesinde yayımlanarak Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.

SEVK EDİLEN MİLLETVEKİLLERİ

Erdoğmuş ve Altay'ın yanı sıra fezlekeleri Karma Komisyona sevk edilen milletvekilleri şöyle:

"HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk, HDP Van Milletvekili Sezai Temelli, HDP Van Milletvekili Tayip Temel, HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun, HDP Batman Milletvekili Mehmet Ruştu Tiryaki, HDP Şanlıurfa Milletvekili Nusrettin Maçin, HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer, HDP Iğdır Milletvekili Habip Eksik, HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü, HDP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz, HDP Batman Milletvekili Feleknas Uca."

Gelen fezlekeler arasında Semra Güzel'in 2, Berdan Öztürk'ün 3, Tayip Temel'in 2, Remziye Tosun'un 2 dosyası bulunuyor.

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