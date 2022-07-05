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Dolandırıcılık ve suç örgütü kurma suçundan tutuklanan Erol Evcil'in hakimlik ifadesi ortaya çıktı

"Demir Yumruk" operasyonunda gözaltına alınan ve dün tutuklanan Evcil, hakimlikte verdiği ifadede, devleti dolandırma gibi bir niyetinin olmadığını, vergi kaçırmadığını, ancak 3 milyar 9 milyon liralık vergi borcunun bulunduğunu anlattı.
Dolandırıcılık ve suç örgütü kurma suçundan tutuklanan Erol Evcil'in hakimlik ifadesi ortaya çıktı

Demir çelik sektöründe paravan şirketler üzerinden kamuyu 25 milyar lira zarara uğrattığı iddia edilen firmalara yönelik "Demir Yumruk" operasyonunda gözaltına alınan ve Ankara Sulh Ceza Hakimliğince, "kamu kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından dün tutuklanan Erol Evcil'in (Eşrefoğlu) hakimlik ifadesi ortaya çıktı.

Emniyette gözaltında bulunduğu sürede detaylı ifade verdiğini, bu beyanlarının dikkate alınması gerektiğini belirten Evcil, Türkiye genelinde 4 demir çelik fabrikasının bulunduğunu, bu iş yerlerinde 3800 kişinin istihdam edildiğini aktardı.

Fabrikaların 2006 ve 2015 yılları arasına ait vergi borçlarının biriktiğini ifade eden Evcil, "Bunların vergi borcu 3 milyar 9 milyon civarındadır. Bu borç oluştuğunda 10 yıl tutuklu kalmıştım. Daha önce 'çete kurmak' ve 'dolandırıcılıktan' yargılandım, beraat ettim. Dolandırıcılık amacıyla hiçbir şey yapmadım. Vergi borçlarımın olduğu 2 şirket vardır. Sivas'taki demir çelik fabrikasında beraat ettiğim dosya kesinleşmediği için üzerinde tedbir vardır. Devleti dolandırma gibi bir niyetim yoktur. Benim sadece vergi borcum vardır." savunmasını yaptı.

Evcil'in avukatı Mehmet Er de Evcil'in medyatik bir kişilik olduğunu belirterek, soruşturma kapsamında gözaltına alındığında üzerinde sadece 5 bin lira bulunduğunu söyledi.

Müvekkilinin vergi suçu işlemediğini ancak vergi borcunun bulunduğunu savunan avukat Er, örgüt kurma iddialarının ise somut delillere dayamadığını iddia etti.

Aynı suçlardan tutuklanan şüpheliler, Tolga Demirel, Hasan Kabuklu ve Fırat Ardıç da sorgularında, Evcil'in sahibi olduğu fabrikalarda çalışan olduklarını, aralarında patron işçi ilişkisinin bulunduğunu öne sürdü.

"Demir Yumruk"
Demir çelik sektöründe paravan şirketler üzerinden sahte faturalarla kamuyu 25 milyar lira zarara uğrattığı iddia edilen firmalara yönelik 28 Haziran'da düzenlenen "Demir Yumruk" operasyonunda, Evcil'in de aralarında 374 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 225'i dün sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Savcı, şüphelilerden 210'u için ek gözaltı talebinde bulundu. Sulh Ceza Hakimliği, 210 zanlıdan bir kısmı için 2, bazıları için ise 4 gün ek gözaltı süresi verdi.

Erol Evcil'in de arasında olduğu 15 şüpheli ise ifadelerinin alınmasının ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, şüpheliler Erol Evcil, Tolga Demirel, Hasan Kabuklu ve Fırat Ardıç "kamu kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından, şüpheli Sadun Budinli ise "kamu kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" ile "suç örgütüne üye olmak" suçlarından tutukladı.

Alpaslan Gazi A, "konutu terk etmeme", diğer şüpheliler Özdemir Ö, Sadık Fırat E, Berat Nuri Ş, Gülderen Evcil A, Mirza Ardahan A, Mithat K, Öznur Çıtlak A, Remziye Evcil Ş. ve Serdar Ç. ise "yurt dışı yasağı" adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer şüphelilerin ifade işlemleri sürüyor.

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