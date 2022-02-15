Dolar cinsinden kira sertifikası ihracı için 4 bankaya yetki verildi

Konuya ilişkin duyuru, bakanlığın internet sitesinde yayımlandı.
Buna göre, Citigroup, Dubai Islamic Bank, HSBC ve Kuwait Finance House, dolar cinsinden bir kira sertifikası ihracı gerçekleştirmek amacıyla yetkilendirildi.
Konuya ilişkin duyuru, bakanlığın internet sitesinde yayımlandı.
Buna göre, Citigroup, Dubai Islamic Bank, HSBC ve Kuwait Finance House, dolar cinsinden bir kira sertifikası ihracı gerçekleştirmek amacıyla yetkilendirildi.
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