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Dolar cinsinden kira sertifikası ihracı için 4 bankaya yetki verildi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, dolar cinsinden kira sertifikası ihracı gerçekleştirmek amacıyla Citigroup, Dubai Islamic Bank, HSBC ve Kuwait Finance House'a yetki verdi.
Dolar cinsinden kira sertifikası ihracı için 4 bankaya yetki verildi

Konuya ilişkin duyuru, bakanlığın internet sitesinde yayımlandı.

Buna göre, Citigroup, Dubai Islamic Bank, HSBC ve Kuwait Finance House, dolar cinsinden bir kira sertifikası ihracı gerçekleştirmek amacıyla yetkilendirildi.

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