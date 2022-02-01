  • BIST 2.003,20
  • Altın 765.42115
  • Dolar 13.3746
  • Euro 15.0322
  • Ankara -4 °C
  • İstanbul 4 °C
  • İzmir 6 °C
  • Konya -2 °C
»

Dolar düştü, altın yükseldi

Dolar, dün yaşanan gerilemenin ardından yeni güne 13.32 liradan başladı. Dolar endeksindeki gerilemenin ardından altının ons fiyatı yeniden 1800 dolarlık kritik seviyenin üzerine tırmandı. Gram altın da yeniden 770 lirayı aştı
Dolar düştü, altın yükseldi

Dün dolar endeksindeki yüzde 0.8'lik düşüşe paralel bir şekilde dolar/TL 13.30'un altını görmüştü.

Dolar yeni güne ise 13.32 liradan başladı.

Analistler Fed Başkanı Jerome Powell'ın son açıklamalarının ardından mart ayında gelecek faiz artırımının fiyatlandığını ve dolar endeksinde kısa vadeli zirvenin dün görülmüş olabileceğini belirtti.

Bunun yanında Atlanta Fed Başkanı Bostic'in mart ayı için tercih ettiği faiz artırım miktarının 50 baz puan olmadığını ifade etmesi, Fed'in agresif bir faiz artırımı için istekli olmadığı yorumlarına yol açtı.

Ayrıca piyasalarda Ukrayna sebebiyle gerilen NATO-Rusya ilişkileri takip edilmeye devam ediyor.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Dün dolar endeksinde yüzde 0.8'lik düşüş yaşanması altın fiyatlarına olumlu yansıdı. Altının ons fiyatı bu sabah yeniden 1.800 dolarlık kritik seviyenin üzerine tırmandı.

26 Ocak'ta Fed Başkanı Jerome Powell, yaptığı açıklamada mart ayında faiz artırımına gidecekleri yönünde güçlü bir sinyal verdi ve varlık alım programının sonlandırılmasının da zamanının geldiğini belirtti.

Bu açıklama öncesi 1.850 dolar civarında seyreden altının ons fiyatı, ABD tahvil getirilerindeki yükselişle beraber değer kaybı yaşadı. Cuma günü 1.790 dolara kadar geriledi.

TEPKİ ALIMLARI

Powell'ın açıklamalarının ardından piyasanın mart ayında beklenen faiz artırımını fiyatlamasıyla altında tepki alımları geldi. Bunun yanında Atlanta Fed Başkanı Bostic'in mart ayı için tercih ettiği faiz artırım miktarının 50 baz puan olmadığını ifade etmesi, Fed'in agresif bir faiz artırımı için istekli olmadığı yorumlarına yol açtı.

Analistler bugün 1.800 dolar direncinin kalıcı olarak kırılıp kırılamayacağının takip edileceğini, bu direncin kırılması durumunda 1.810 dolara yükseliş yaşanabileceğini bildirdi. Aksi durumda 1.782 doların önemli bir destek noktası olarak öne çıktığını ifade etti.

Dün dolar/TL'deki gerilemeyle 766 liraya düşen gram altın fiyatı ise bu sabah yeniden 770 liranın üzerine çıktı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İş dünyası, Kredi Garanti Fonu kefaletiyle kullandırılacak destek paketlerinden memnun01 Şubat 2022 Salı 09:15
  • Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Tesisi, kış sezonuna yüzde 100 doluluk oranıyla girdi31 Ocak 2022 Pazartesi 16:06
  • Merkez Bankası, hükümete 'Açık Mektup' gönderdi31 Ocak 2022 Pazartesi 16:01
  • Bankacılık sektörünün aktifleri 9,2 trilyon liraya ulaştı31 Ocak 2022 Pazartesi 15:21
  • Merkez Bankası'ndan hükümete açık mektup! 'Liralaşma'yı anlattı31 Ocak 2022 Pazartesi 15:01
  • Avro Bölgesi dördüncü çeyrekte yüzde 0,3 büyüdü31 Ocak 2022 Pazartesi 14:07
  • Emtia piyasası, Fed'in şahin tutumu ve jeopolitik riskler arasında kaldı31 Ocak 2022 Pazartesi 12:33
  • Türkiye, 2021 yılında yüzde 88,08 artışla 30 milyon 38 bin 961 ziyaretçi ağırladı31 Ocak 2022 Pazartesi 11:31
  • TOKİ, 129 konut ve 145 iş yerini açık artırma ile satacak31 Ocak 2022 Pazartesi 11:30
  • Borsa haftaya yükselişle başladı31 Ocak 2022 Pazartesi 10:21
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti