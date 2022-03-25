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Dolar haftanın son gününe nasıl başladı?

Dolar 14,8170 liradan, euro ise 16,3420 liradan güne başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da 14,8150 liradan alınan dolar 14,8170 liradan, 16,34 liradan alınan euro ise 16,3420 liradan satılıyor.
Dolar haftanın son gününe nasıl başladı?

Piyasalarda gözler Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimi ile müttefiklerin Rusya'ya yönelik yaptırımlarında olmaya devam ediyor.

Son olarak ABD Başkanı Joe Biden, Brüksel'de düzenlenen NATO, G7 ve AB Liderler Zirvesine katılmasının ardından, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile ortak açıklama yayımladı.

Demokrasi, insan hakları, küresel barış, istikrar ve kurallara dayalı uluslararası düzen gibi ortak değerleri savunmaktaki kararlılığa dikkat çekilen açıklamada, Ukrayna halkını desteklemek ve haksız eylemleri nedeniyle Rusya'ya ağır bedel ödetmek için eş güdümlü çabaların sürdürüldüğü belirtildi.

Bu gelişmelerin gölgesinde dolar güne 14.85 liradan başladı.

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