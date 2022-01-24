Dolar haftaya nasıl başladı?

Dolarda geçtiğimiz hafta Merkez Bankası'nın beklentilere paralel bir şekilde politika faizini sabit bırakmasıyla önemli bir hareket yaşanmamıştı.
Geçen haftayı 13.45 liradan kapatan dolar, yeni haftaya da 13.46 liradan başladı.
Dolarda geçtiğimiz hafta Merkez Bankası'nın beklentilere paralel bir şekilde politika faizini sabit bırakmasıyla önemli bir hareket yaşanmamıştı.
Geçen haftayı 13.45 liradan kapatan dolar, yeni haftaya da 13.46 liradan başladı.
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