  • BIST 2.385,73
  • Altın 959.021
  • Dolar 16.1086
  • Euro 17.2594
  • Ankara 16 °C
  • İstanbul 21 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 17 °C
»

Dolar kuru 16 TL'yi aştı

Fed'in faiz artırımıyla yükselişe geçen dolar kuru, 16 lira seviyesini aşarak Aralık 2020'den bu yana en yüksek seviyesini gördü. Kur şu sıralar 16,04'ten işlem görürken, euro 17,20'den, sterlin ise 20,20'den alıcı buluyor.
Dolar kuru 16 TL'yi aştı

Bu sabah 16 lira seviyesini aşan Dolar, son 6 ayın en yüksek seviyesini gördü. Saat 10.00 itibarıyla dolar 16,04'ten, euro 17,20'den, sterlin ise 20,20'den işlem görüyor. Dolardaki yükselişe paralel olarak hareket eden altının gram fiyatı ise şu sıralar 955 lira seviyesinde bulunuyor.

MERKEZ BANKALARI ECB VE FED'İ TAKİP EDİYOR

Merkez bankaları yükselen enflasyona karşı faiz silahını çekti. Fed nisan ayında 22 yılın en sert faiz artışına giderken, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yaz aylarında sıkılaşmaya gitmesi bekleniyor. Diğer merkez bankaları ise ECB ve Fed'i takip ederek faiz artırıyor

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Altın fiyatları hareketliliğini sürdürüyor24 Mayıs 2022 Salı 10:00
  • Dolarda son durum24 Mayıs 2022 Salı 09:34
  • Küresel piyasalar karışık seyrediyor24 Mayıs 2022 Salı 09:27
  • Litvanya, Rusya ile enerji ticaretini bitirdiğini açıkladı23 Mayıs 2022 Pazartesi 16:19
  • Merkez Bankası açıkladı: Konut fiyatları yüzde 110 yükseldi23 Mayıs 2022 Pazartesi 16:03
  • Bakan Kirişçi'den müjde: 490 milyon TL nakdi avans ödemesi yapılacak23 Mayıs 2022 Pazartesi 14:58
  • Hacizli malların açık artırmayla satışı üç ilde başlıyor23 Mayıs 2022 Pazartesi 12:06
  • Moody's'ten Türkiye açıklaması: Performansı son derece iyi23 Mayıs 2022 Pazartesi 12:05
  • Türkiye, ilk 4 ayda yaklaşık 9 milyon ziyaretçi ağırladı23 Mayıs 2022 Pazartesi 12:05
  • Borsa haftaya yükselişle başladı23 Mayıs 2022 Pazartesi 10:24
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti