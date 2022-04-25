  • BIST 2.472,50
  • Altın 908.407
  • Dolar 14.7603
  • Euro 15.8492
  • Ankara 11 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya 8 °C
»

Dolar kurunda son durum

Dolar haftaya 14.74 liradan başladı
Dolar kurunda son durum

Dolar geçtiğimiz hafta Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının ardından yükselişe geçmişti.

Perşembe günü Uluslararası Para Fonu (IMF) Bahar Toplantıları kapsamında küresel ekonomiye ilişkin düzenlenen panelde konuşan Fed Başkanı Jerome Powell, Fed'in 3-4 Mayıs'ta gerçekleşecek toplantısında 50 baz puanlık faiz artışının "masada" olduğunu söyledi.

Bu açıklama doların küresel olarak güçlenmesine yol açtı.

Dolar yeni haftaya 14.74 liradan başladı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rusya ve AB için olası gaz ambargosu senaryoları23 Nisan 2022 Cumartesi 17:53
  • Libya’nın petrol üretimi günlük 500 bin varilin altına düştü23 Nisan 2022 Cumartesi 17:15
  • Ferrari, dünya genelinde 458 ve 488 model arabalarını geri çağırdı23 Nisan 2022 Cumartesi 16:13
  • ABD Hazine Bakanı Yellen: Çin ile ilgili ticaret stratejimizi dikkatle yeniden inceliyoruz23 Nisan 2022 Cumartesi 15:13
  • Fransa Ekonomi Bakanı Le Maire: Artık enflasyonun yüksek olduğu döneme giriyoruz23 Nisan 2022 Cumartesi 14:12
  • Bilinçsiz su kullanımı kuraklık riskini artırabilir uyarısı23 Nisan 2022 Cumartesi 13:19
  • ECB Başkanı Lagarde, faiz artırımı için bu yıl güçlü bir ihtimal olduğu sinyalini verdi23 Nisan 2022 Cumartesi 13:12
  • Otobüs, minibüs ve midibüs ihracatı ilk çeyrekte yüzde 20,8 arttı23 Nisan 2022 Cumartesi 11:35
  • Merkez Bankası'ndan önemli TL kararı23 Nisan 2022 Cumartesi 09:35
  • Milyonlarca kurutmalık domates fidesi toprakla buluşuyor22 Nisan 2022 Cuma 15:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti