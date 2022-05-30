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Dolar kurunda son durum

Dolar haftaya 16.35, Euro ise 17.61 liradan başladı.
Dolar kurunda son durum

Geçen hafta gözler Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrilmişti. Merkez politika faizini yüzde 14'te sabit bırakırken dolar perşembe günü önce 16.40 liranın üzerini görmüş, cuma ise 16.30 liranın altına gerilemişti.

Dolar yeni haftaya 16.35, Euro ise 17.61 liradan başladı.

Küresel piyasalarda Çin'de koronavirüs vakalarının 3 ayın dibine gerilemesiyle bu ülkeye yönelik beklentilerde düzelme meydana geldi. Ancak dünya genelinde yükselen enflasyon ve başta Fed olmak üzere merkez bankalarının buna karşılık attığı sıkılaşma adımları endişe nedeni olmaya devam ediyor.

Bunun yanında Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimi ve ABd ile AB'nin attığı yaptırım adımları gündemin ilk sıralarında yer almaya devam ediyor.

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