Dolara için ters rüzgar esecek! İslam Memiş tarih verdi!

Haziranın ilk haftasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomiye dair bir paket açıklaması bekleniyor. Finans Analisti İslam Memiş 16,48 TL'ye kadar çıkan dolar kurunda paketin açıklanmasının ardından 'Dolarda ters rüzgar esecek' uyarısı yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakında paket açıklayacağını söyleyen Memiş, açıklama sonrasında dolar kuruna müdahale olacağını iddia etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin yeni bir finansal aracın hazırlıklarını tamamladıklarını söylemesinin ardından geçtiğimiz hafta toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın enflasyon korumalı tahvil (EKT) çıkarması bekleniyordu. Aradan geçen zamanda böyle bir açıklama yapılmazken, Merkez Bankası'nın kararıyla dolar kuru bugün 16,40 TL'yi aştı.

TERS RÜZGAR ESECEK

İslam Memiş, dolar kurunun 10-15 gün 16.40 seviyesinde baskı altında kalacağını söyledi ve devam etti; "Bu süre içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir ekonomi paketi açıklaması gelecek. Tabii ki TL varlıkları ve döviz varlıkları üzerinde önemli bir etkiye neden olacak. Ancak 10-15 gün içerisinde mutlaka bir ters rüzgar esecek. Ters rüzgarlar da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak" ifadelerini kullandı.

PAKET TL'Yİ DESTEKLEYECEK

Erdoğan tarafından açıklanacak pakete ilişkin tahminlerini paylaşan İslam Memiş, söz konusu paketin haziran ayının ilk haftasında beklendiğini belirtti.

Memiş, "Haziran ayının ilk haftasında da bu gelişmeyi takip edeceğiz. Zaten haziran ayı hikayemiz daha çok iç siyaset ve iç ekonomi odaklı olacak. Haziran ayının ilk haftasında Erdoğan'ın açıklayacağı ürün her neyse olacaksa TL'yi destekleyecek, enflasyonla mücadeleyi desteleyecek bir açıklama beklenecek piyasalarda." dedi.

DOLARDA HIZLI DÜŞÜŞ GÖRÜLÜR MÜ?

Sunucunun sorduğu 'Erdoğan'ın açıklaması dolar kurunda hızlı düşüşlere neden olur mu?' sorusuna yanıt veren İslam Memiş, Aralık ayında açıklanan Kur Korumalı Mevduat sistemi sonrasında dolar kurunda yaşanan gelişmeleri hatırlattı.

O zaman dolar kurunda sert düşüş beklemediğini belirten Memiş, "Yapılacak açıklama sonrası aşağı yönlü bir hareket olacaktır. Ben aman aman bir düşüş değil ancak belli bir seviyede oturmasını bekliyorum. Teknik olarak 16.05 ve ardından 15.80 seviyelerini takip etmekte fayda var" dedi.