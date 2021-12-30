Dolarda hareketli dakikalar! İşte ilk rakamlar

Döviz kurları haftanın dördüncü gününe yükselişle başladı. Dolar ve Euro'daki yükseliş sabah saatleri itibarıyla yüzde 5'i aştı.

Dolar/TL kurunda yılın son haftasında hareketlilik gözleniyor. Geçen haftayı kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı başta olmak üzere alınan önlemlerin etkisiyle dolar, 10.63 liradan kapatmıştı. Dün ise yeniden 12.60 liranın üzerine tırmandı.

Haftanın dördüncü gününe ise 12.90 liradan başlayan Dolar/TL yüzde 5 değer kazanarak 13,36'dan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda tatil dönemi sebebiyle sakin bir hafta yaşanırken, omicron varyantı sebebiyle rekor seviyeye yükselen koronavirüs vakaları tedirginlik yaratmaya devam ediyor.