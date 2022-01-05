  • BIST 1.963,59
  • Altın 776.69206
  • Dolar 13.4175
  • Euro 15.1687
  • Ankara 0 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya -3 °C
»

Dolarda son durum

Dolar güne 13.46 liradan başladı
Dolarda son durum

Dolar yeni yılın ilk haftasında yükselmeye devam ediyor. Dolar/TL dün 13.15'ten başladığı günü 13.40'dan tamamlamıştı.

Dolar yeni güne ise 13.46 liradan başladı.

Küresel piyasalarda Omicron varyantı endişesi hakim olmaya başladı. Omicron varyantı sebebiyle hastaneye yatış oranları düşük olsa da varyantın yayılma hızı endişe yaratıyor. Vaka sayılarındaki artışın yeni kısıtlamaları beraberinde getirebileceği ifade ediliyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Merkez Bankası Aralık Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu yayımlandı04 Ocak 2022 Salı 12:35
  • Bakan Dönmez açıkladı! Maden ihracatında rekor04 Ocak 2022 Salı 11:18
  • Helal Akreditasyon Kurumu belgelendirmede yeni alanlara odaklandı04 Ocak 2022 Salı 11:14
  • Geçen yıl 77 il ihracatını artırdı, İstanbul ve Kocaeli zirvede yer aldı04 Ocak 2022 Salı 11:13
  • Kur korumalı mevduata katılım 84 milyar lirayı geçti04 Ocak 2022 Salı 11:12
  • Bakan Varank, genç istihdamına destek paketinin detaylarını paylaştı04 Ocak 2022 Salı 11:12
  • Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması!04 Ocak 2022 Salı 10:35
  • Borsa güne yükselişle başladı04 Ocak 2022 Salı 10:19
  • Halkbank duyurdu: Kredi faizlerinde yüzde 100 indirim yapılacak04 Ocak 2022 Salı 09:52
  • Katılım bankalarından 'Kur Korumalı TL Mevduatı' açıklaması04 Ocak 2022 Salı 09:44
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti