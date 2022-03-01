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Dolarda son durum

Dolar güne 13.83 liradan başladı
Dolarda son durum

Haftasonu başta AB olmak üzere Batı ülkelerinin Rusya'ya yönelik yeni yaptırımları devreye sokmasıyla dün dolar/TL 14'ün üzerini gördü.

AB, Rus bankalarını SWIFT sisteminden çıkarırken, Rus Merkez Bankası'nın rezervlerini de 'felç edeceğini' açıkladı. ABD de dün öğleden sonra Rusya Merkez Bankası'yla her türlü işlemi yasakladı.

Analistler bölgede tansiyon yüksek seyretmeye devam etse de Rusya ve Ukrayna arasında en azından bir masa kurulmuş olmasının piyasalar açısından umut verici bir gelişme olduğunu belirtti.

Bunun etkisiyle dün dolar 13.90 liranın altına gerilemişti. Dolar yeni güne de 13.83 liradan başladı.

Yeni günde de piyasaların gözü kulağı Ukrayna'dan gelecek haberlerde ve uluslararası camianın yapacağı açıklamalarda olacak.

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