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Dolarda son durum

Geçtiğimiz haftayı 14.20 liradan kapatan dolar güne 14.38 liradan başladı.
Dolarda son durum

Geçtiğimiz haftayı 14.20 liradan kapatan dolar dün 14.40 liraya kadar yükselmişti. Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimi piyasaların yönünü belirlemeye devame derken dün krize enerji alanında yapılan açıklamalar damga vurdu.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Avrupalı müttefikleriyle Rusya'dan petrol ithalatını durdurmayı görüştüklerini açıkladı.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak ise Avrupalı siyasilerin, Rusya'yı Kuzey Akım 1'den gaz akışına ambargo uygulamaya ittiklerini ifade etti. Novak, Rus petrolüne yönelik bir ambargonun piyasalarda "felakete" neden olacağını belirtti.

Bu açıklamalar enerji fiyatlarında sert yükselişe yol açtı. Brent petrol 139 dolar ile 13 yılın zirvesine yükseldi. Avrupa'da gaz fiyatları rekor kırdı. Artan enerji faturaları Türkiye gibi bu alanda ithalatçı olan ülkelerin para birimleri üzerinde baskı yarattı.

Dolar yeni güne 14.38 liradan başladı.

Gram altın fiyatları ise 914 lira alış ve 926 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

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