Dolarda son durum

Dolar güne 14.52 liradan başladı

Haftaya 14.20 liradan başlayan dolar, dün yükselişini sürdürerek 14.50 liranın üzerini gördü.

Dolar yeni güne ise 14.52 liradan başladı. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali piyasaların odak noktası olmaya devam ederken, uzmanlar enerjide yaşanan fiyat artışlarının TL üzerinde son günlerde fazladan baskı yarattığını belirtti.

Son olarak dün ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna savaşı yaptırımları kapsamında ABD'nin Rusya'dan tüm enerji, petrol ve gaz ithalatını yasakladıklarını duyurdu.

Bu açıklamanın ardından brent petrolün varil fiyatı yüzde 2 yükselişle 130 doların üzerini gördü. Bu durum enerji ithalatçısı konumundaki Türkiye için faturaları yükseltiyor.