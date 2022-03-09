  • BIST 2.011,35
  • Altın 959.532
  • Dolar 14.5637
  • Euro 15.9237
  • Ankara 1 °C
  • İstanbul 3 °C
  • İzmir 6 °C
  • Konya 3 °C
»

Dolarda son durum

Dolar güne 14.52 liradan başladı
Dolarda son durum

Haftaya 14.20 liradan başlayan dolar, dün yükselişini sürdürerek 14.50 liranın üzerini gördü.

Dolar yeni güne ise 14.52 liradan başladı. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali piyasaların odak noktası olmaya devam ederken, uzmanlar enerjide yaşanan fiyat artışlarının TL üzerinde son günlerde fazladan baskı yarattığını belirtti.

Son olarak dün ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna savaşı yaptırımları kapsamında ABD'nin Rusya'dan tüm enerji, petrol ve gaz ithalatını yasakladıklarını duyurdu.

Bu açıklamanın ardından brent petrolün varil fiyatı yüzde 2 yükselişle 130 doların üzerini gördü. Bu durum enerji ithalatçısı konumundaki Türkiye için faturaları yükseltiyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Shell, Rus petrol ve gaz yatırımlarından çekilecek, spot ham petrol alımını durduracak08 Mart 2022 Salı 14:55
  • Buğday fiyatları tarihi zirveyi gördü08 Mart 2022 Salı 13:01
  • Türkiye'de 2 ayda hava yolunu kullanan yolcu sayısı 18 milyonu aştı08 Mart 2022 Salı 12:50
  • Yılın ilk eriği, kilosu 600 TL'den satıldı08 Mart 2022 Salı 12:43
  • Bakan Dönmez: Karadeniz'deki gaz rezervi, konutların 30 yıl ihtiyacını karşılayacak büyüklükte08 Mart 2022 Salı 11:40
  • Benzine, motorine en büyük zam bu gece geliyor...08 Mart 2022 Salı 10:59
  • Atıl arazilerde tarımsal üretim ve tesis yatırımlarına hibe verilecek08 Mart 2022 Salı 10:32
  • Borsa güne düşüşle başladı08 Mart 2022 Salı 10:21
  • Bakan Kirişçi: Tarımsal destek ödemeleri bugün başlıyor08 Mart 2022 Salı 09:35
  • Dolarda son durum08 Mart 2022 Salı 09:34
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti