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Dolarda son durum

Dolar güne 14.89 liradan başladı
Dolarda son durum

Dün tüm dünyanın gözü Antalya'da Türkiye'nin arabuluculuğunda gerçekleşen Rusya-Ukrayna Dışişleri Bakanları toplantısındaydı. Toplantıdan nihai bir barış anlaşması çıkması beklenmese de bazı olumlu somut adımlar atılacağı tahmin ediliyordu.

Ancak zirve sonucunda ufukta barışın görülmediği anlaşıldı. Bu sebeple zirve öncesinde 14.71 lira civarında seyreden dolar, dün 14.90 liranın üzerini gördü.

Dolar yeni güne de 14.89 liradan başladı.

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