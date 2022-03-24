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Dolarda son durum

Dolar yeni güne 14.82 liradan başladı
Dolarda son durum

Dolarda son haftaların en yatay seyri devam ediyor. Geçtiğimiz haftayı 14.81'den kapatan dolar/TL bu hafta 14.80-14.86 aralığında hareket etti.

Dolar yeni güne de 14.82 liradan başladı.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin enflasyona karşı net tutumun tahvil piyasalarında satış baskısını beraberinde getirirken, doları diğer para birimleri karşısında desteklediğini ifade etti.

Bu gelişmelerle, tahvil piyasalarında Fed'in mayısta 50 baz puan faiz artırımına gideceği ihtimali yüzde 66'ya yükselirken, sene sonunda politika faizi tabanının yüzde 2,25 olacağı öngörülüyor.

Analistler, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşın varlık fiyatları açısından başlıca risk unsuru olmayı sürdürdüğünü belirtti.

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