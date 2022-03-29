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Dolarda son durum

Dolar güne 14.82 liradan başladı
Dolarda son durum

Haftaya 14.83 liradan başlayan dolar dün yatay bir seyir izlemişti.

Dolar yeni güne ise 14.82 liradan başladı.

Piyasaların gözü Ukrayna'da devam eden işgal girişiminde olmaya devam ediyor. Barış görüşmelerinde atılacak olası olumlu adımlar piyasaları etkileyebilir.

Bunun yanında Çin'de yeniden artan koronavirüs vakaları ve dünyanın en büyük ikinci ekonomisindeki yeni kısıtlamalar da yeni bir risk unsuru olarak görülüyor.

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