Dolarda son durum

Dolar haftaya 14.68 liradan başladı. Bugün gözler TÜİK'in açıklayacağı mart ayı enflasyonunda olacak

Geçen hafta 14.59 liraya kadar gerileyen dolar, haftayı 14.68 liradan kapatmıştı.

Dolar yeni haftaya da 14.68 liradan başladı.

Bugün gözler TÜİK tarafından açıklanacak mart ayı enflasyonunda olacak. Şubat ayında yıllık enflasyon yüzde 54.44'e yükselmişti. Piyasa beklentisi mart ayında enflasyonun yüzde 60'ı aşması yönünde.

Yurtdışında ise Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimiyle bağlantılı gelişmeler ve Çin'de artan koronavirüs vakaları takip edilmeye devam ediyor.