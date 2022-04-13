  • BIST 2.463,76
  • Altın 922.874
  • Dolar 14.5712
  • Euro 15.8011
  • Ankara 0 °C
  • İstanbul 7 °C
  • İzmir 9 °C
  • Konya 2 °C
»

Dolarda son durum

Dolar güne 14.59 liradan başladı
Dolarda son durum

Dün dolar/TL güne 14.66'dan başlamış, ABD mart ayı enflasyonunun yüzde 8.5 ile beklentilerin hafif üzerinde gelmesiyle 14.69'u görmüştü. Akşam saatlerinde ise kur düşüşe geçti.

Dolar yeni güne 14.59 liradan başladı.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimine dair gelişmeler takip edilirken diğer yandan başta Şanghay olmak üzere Çin'in çeşitli bölgelerinde uygulanan koronavirüs kısıtlamalarına yönelik endişeler de artıyor.

Söz konusu kısıtlamaların Çin ve küresel ekonomiyi olumsuz etkileyeceğine dair görüşler risk iştahını düşürmeye devam ediyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • OPEC'in petrol üretimi martta arttı12 Nisan 2022 Salı 16:26
  • İstanbul Havalimanı uluslararası yolcu trafiğinde ikinci sıraya yükseldi12 Nisan 2022 Salı 16:25
  • ABD'de enflasyon yeni zirvede12 Nisan 2022 Salı 15:37
  • Mitsubishi, Rusya'daki üretimi durdurdu12 Nisan 2022 Salı 13:19
  • Perakende satış hacmi şubatta yıllık bazda yüzde 6,2 arttı12 Nisan 2022 Salı 10:53
  • Borsa güne yatay başladı12 Nisan 2022 Salı 10:13
  • Altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketlilik12 Nisan 2022 Salı 10:01
  • Motorine gece yarısı indirim geldi12 Nisan 2022 Salı 09:53
  • Küresel piyasalar ABD'nin enflasyon verilerine odaklandı12 Nisan 2022 Salı 09:33
  • Bakan Nebati: Kur korumalı mevduat 728 milyar TL oldu11 Nisan 2022 Pazartesi 20:02
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti