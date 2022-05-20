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Dolarda son durum

Dolar haftanın son işlem gününe 15.96 liradan başladı
Dolarda son durum

Dün 19 Mayıs tatili sebebiyle yurt içi piyasalar kapalıyken yurtdışı kaynaklı işlemlerde dolar/TL 15.97'nin üzerini görmüştü.

Dolar bugün haftanın son işlem gününe ise 15.96 liradan başladı.

Dolar bir önceki haftayı 15.50 liradan kapatmıştı.

Salı günü ise The Wall Street Journal tarafından düzenlenen bir etkinlikte konuşan Fed Başkanı Jerome Powell, enflasyon düşene kadar para politikasını sıkılaştırmaya devam edeceklerini, enflasyonun düştüğüne dair net ve ikna edici kanıtlar görmemeleri halinde daha agresif hareket etmeyi düşünmelerinin gerekeceğini ifade etti.

Bu açıklama dolardaki güçlenmeyi hızlandırdı. Bunun yanında ABD'de son olarak Walmart, Target gibi perakende devlerinin enflasyona bağlı olarak artan maliyetler sebebiyle kârlarının düştüğünü açıklaması enflasyona yönelik endişeleri artırdı.

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