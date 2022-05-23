Dolarda son durum

Dolar haftaya 15.95 liradan başladı

Dolar geçtiğimiz hafta 15.50 liradan 15.90 liranın üzerine tırmanmıştı.

Dolar yeni haftaya da 15.95 liradan başladı.

Geçen hafta düzenlenen bir etkinlikte konuşan Fed Başkanı Jerome Powell, enflasyon düşene kadar para politikasını sıkılaştırmaya devam edeceklerini, enflasyonun düştüğüne dair net ve ikna edici kanıtlar görmemeleri halinde daha agresif hareket etmeyi düşünmelerinin gerekeceğini ifade etti.

Bu açıklama dolardaki güçlenmeyi hızlandırdı.