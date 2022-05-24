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Dolarda son durum

Yeni güne dolar 15.97, Euro ise 17.04 liradan başladı
Dolarda son durum

Dolar dün önce 15.80 liranın altını görmüş ardından akşam saatlerinde yeniden 15.90'ın üzerine tırmanmıştı.

Dolar endeksinde dün hafif bir dalgalanma yaşansa da dolar/TL'deki dalga boyu çok daha yüksek oldu. Dün Euro ise 17 lirayı aştı.

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