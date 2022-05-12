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Dolarda yatay seyir

Dolar güne 15.31 liradan başladı
Dolarda yatay seyir

Dün ABD nisan ayı enflasyonunun yüzde 8.3 ile yüzde 8.1'lik piyasa beklentisinin üzerinde açıklanmasıyla piyasalarda büyük hareketlilik yaşandı. Küresel olarak borsalarda kayıplar kaydedilirken kripto para piyasasında büyük satış dalgası oluştu.

Ancak kur tarafında önemli bir hareket yaşanmadı. Dolar/TL dün söz konusu veri öncesi 15.31 civarındaydı. Verinin açıklanmasının ardından 15.33'e çıktı ancak daha sonra yeniden 15.23'e geriledi.

Dolar yeni güne de 15.31 liradan başladı.

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