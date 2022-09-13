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Doların gözü ABD enflasyonunda

Dolar güne 18.23, Euro ise 18.46 liradan başladı. Bugün ABD'de açıklanacak ağustos ayı enflasyon verisi takip edilecek
Doların gözü ABD enflasyonunda

Dün yurtiçinde temmuz ayı ödemeler dengesi verileri takip edilirken, cari açığın aylık 4 milyar 10 milyon dolarla 3.7 milyar dolarlık beklentiyi aşması piyasalarda önemli bir etki yaratmadı.

Dolar yeni güne 18.23, Euro ise 18.46 liradan başladı.

Bugün ise piyasaların odağında saat 15.30'da açıklanacak ABD ağustos ayı enflasyon verileri olacak. Piyasa beklentisi temmuz ayında yüzde 8.5 olarak açıklanan yıllık enflasyonun yüzde 8.1'e gerilemesi yönünde.

POWELL'DAN 'BAĞLILIK' MESAJI

Söz konusu veriler Fed'in faiz kararlarında belirleyici olduğu için dikkatle takip ediliyor. Son olarak Fed Başkanı Jerome Powell geçen hafta yaptığı açıklamada enflasyonu düşürme hedefine güçlü şekilde bağlı olduklarını vurguladı. Enflasyon beklentilerinin iyi çıpalanmasının önemine vurgu yapan Powell ''Fiyat istikrarı olmadan güçlü bir iş piyasası elde edemeyiz'' dedi.

Fed yetkililerinin de yaptıkları açıklamalarla 'şahin' duruşlarını koruyor olması sebebiyle eylül toplantısında Fed'den 75 baz puanlık bir faiz artırımı gelmesine kesin gözüyle bakılıyor. Enflasyonun seyri kasım ve sonraki toplantılara yönelik beklentileri belirleyeceği için büyük önem arz ediyor.

EURO'DA TOPARLANMA

Avrupa'da ise potansiyel enerji krizi devam etse de Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) enflasyonla mücadeledeki net duruşu belirsizlikleri azaltmış durumda. ECB son olarak tarihinde ilk kez 75 baz puanlık artırımına gitmişti. Ekimde de yine benzer miktarda bir faiz artırımı bekleniyor.

Bu durum geçen hafta 20 yılın ardından ilk kez 0.99'un altını gören Euro/dolar'da yükselişe yol açıyor. Euro/dolar dün kısa süreliğine 1.02'yi görmesinin ardından 1.01 civarında dengelendi. Bu esnada euro/TL de 18.50'nin üzerini gördü.

Euro'daki toparlanmayla doların ana para birimleri karşısındaki performansını gösteren dolar endeksi de 108.75'ten 108.21 seviyesine geriledi.

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