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Doların gözü faiz kararında

Fed'in faiz kararı sonrası dolar endeksi 20 yılın zirvesine çıkarken dolar güne 18.34 liranın üzerinde başladı. Bugün gözler TCMB'nin açıklayacağı faiz kararında olacak
Doların gözü faiz kararında

Dün akşam Fed beklentilere paralel bir şekilde 75 baz puanlık faiz artırımına gitti.

Fed'in faiz kararı öncesi 18.32 seviyesinde bulunan dolar/TL gece saatlerinde 18.33'ün üzerine çıktı. Sabaha karşı ise düşük hacimli piyasada 18.35'in üzeri görüldü.

Dolar yeni güne de 18.34 liranın üzerinde başladı.

Fed'in kararı sonrası doların ana para birimleri karşısındaki performansını gösteren dolar endeksi 111.6 seviyesini aşarak 20 yılın zirvesine tırmandı.

GEÇEN AY SÜRPRİZ YAPMIŞTI

Merkez Bankası geçen ay piyasaları şaşırtan bir şekilde 100 baz puanlık faiz indirimine giderken bugün için karışık beklentiler bulunuyor.

AA Finans'ın 29 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirdiği PPK beklenti anketinde ekonomistlerin 19'u faizinin yüzde 13'te sabit tutulacağını öngördü. Ankete katılan ekonomistlerden 9'u politika faizinde 100 baz puanlık, 1'i ise 50 baz puanlık indirim beklediğini bildirdi. Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı da yüzde 13 oldu.

Reuters anketine katılan 14 ekonomistin 11'i de TCMB'nin bu toplantıda politika faizini sabit bırakacağı görüşünü bildirdi. Ankete katılan bir kurum 50 baz puan faiz indirimi beklerken iki kurum ise 100 baz puan indirim yapılacağı tahmininde bulundu.

Bloomberg HT Araştırma Birimi tarafından gerçekleştirilen ve 17 kurumun katıldığı ankette medyan beklenti politika faizinin 50 baz puan indirimle yüzde 12.50 seviyesine indirilmesi yönünde gerçekleşti. 9 kurum faizlerde indirime gidilmesini beklerken, bunların 8'i 100 baz, biri ise 50 baz puanlık faiz indirimi beklentisi açıkladı.

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