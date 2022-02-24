Dolar/TL jeopolitik riskle 14 TL'yi aştı

Dolar/TL , Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı askeri operasyon sonrasında küresel piyasalardaki endişelerle 13,90 seviyesinin üzerini gördü. Gün içerisinde yüzde 1 yükselişle 14'ü gören dolar kuru en son 21 Aralık günü bu seviyeleri görmüştü.
Küresel piyasalarda riskten kaçışın başlamasıyla Bloomberg Dolar Spot Endeksi yüzde 0,4 yükseliş kaydederken 10 yıl vadeli ABD Hazine tahvilinin faizi de yüzde 1,87 seviyesine geriledi.
Türkiye’nin kredi temerrüt risk primi (CDS) 561 baz puan seviyesine yükselirken 10 yıllık tahvil faizi yüzde 21,9 seviyesinde bulunuyor.
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