  • BIST 2.457,92
  • Altın 966.711
  • Dolar 17.553
  • Euro 17.9834
  • Ankara 22 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 20 °C
»

Dolar/TL yılın yeni zirvesinde

Küresel resesyon endişeleri varlık fiyatlamaları üzerinde etkili olmayı sürdürürken, dolat/TL'de yılın yeni zirvesi test edildi.
Dolar/TL yılın yeni zirvesinde

Yükseliş eğilimini sürdüren dolar/TL bu sabah 17.53'ün üzerini test ederek, yılın zirvesini yenilemiş oldu. Dolar/TL saat 09:55 itibariyle 17.5330 seviyesinde yer aldı. Euro/TL ise 17.83'ün üzerinde işlem görüyor. Türkiye'nin risk primi 859 baz puandan işlem görürken, gösterge tahvil faizi de yüzde 23,15 seviyesinde.

Piyasalar bir yandan makro göstergeleri yorumlamaya çalışırken, diğer yandan  merkez bankalarının para politikalarını izliyor. ABD'de açıklanan şirketlerin finansal sonuçları ve gelecek yıla ilişkin beklentilerin düşürülmesi resesyon endişelerini tekrar gündeme getirirken, küresel piyasalarda karışık bir seyir etkili.

Dün, dünya borsalarında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) temmuzda 75 baz puanlık faiz artışıyla yetineceğine ilişkin beklentilere paralel gözlemlenen pozitif seyir, ABD'de teknoloji devi Apple'ın gelecek yıl işçi sayısını azaltabileceği ve şirket karlılığının düşebileceğine yönelik haberlerle sekteye uğradı.

Ülkede banka bilançoları açıklanmaya devam ederken, ABD'nin büyük bankalarından Bank of America ve Goldman Sachs'ın bu yılın ikinci çeyreğinde elde ettiği net kar geçen yılın aynı dönemine kıyasla düşüş kaydetti.

Söz konusu gelişmeler orta ve uzun dönemli tahvil talebini beslerken, ABD'nin 3 aylık hazine bonosundaki satış eğilimi devam ederek resesyon fiyatlamalarını güçlendirdi.

ABD tahvillerinin bazı varlıklarda terse dönen getiri eğrisi belirginleşemeye devam ederken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ile 3 aylık hazine bonosu arasındaki fark 59 baz puana geriledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Nebati: Akaryakıt fiyatlarında ilave düşüşler bekleniyor18 Temmuz 2022 Pazartesi 12:02
  • Karaismailoğlu: Limanlarda elleçlenen yük miktarı yüzde 6,6 arttı18 Temmuz 2022 Pazartesi 12:02
  • Avrupa'nın Rus gazını ikame çalışmalarında rota Azerbaycan'a çevrildi18 Temmuz 2022 Pazartesi 11:40
  • Bakan Karaismailoğlu: Yılın ilk yarısında elleçlenen yük ve konteyner miktarı arttı18 Temmuz 2022 Pazartesi 11:38
  • Tarım-ÜFE yıllık yüzde 148,90 arttı18 Temmuz 2022 Pazartesi 10:16
  • EPDK 23 şirkete lisans verdi18 Temmuz 2022 Pazartesi 10:15
  • Melek yatırımcıların Türkiye'ye ilgisi artıyor18 Temmuz 2022 Pazartesi 10:15
  • TÜBİTAK 70 personel alacak18 Temmuz 2022 Pazartesi 10:14
  • Brent petrolün varil fiyatı 102,69 dolar18 Temmuz 2022 Pazartesi 10:14
  • TÜRKPATENT'e 6 ayda 126 bin 783 yerli sınai mülkiyet başvurusu yapıldı17 Temmuz 2022 Pazar 15:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti