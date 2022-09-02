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Dolmuş durağında tartıştığı eski eşini başından vurarak öldürüp, intihara kalkıştı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, dolmuş durağında tartıştığı eski eşi Fadime Cuma'yı (40) tabancayla başından vurarak öldüren Kahraman Çetinkaya (41), aynı silahla intihara kalkıştı.
Dolmuş durağında tartıştığı eski eşini başından vurarak öldürüp, intihara kalkıştı

Olay, saat 20.00 sıralarında İnegöl ilçesi, Turgutalp Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı’nda meydana geldi. Kahraman Çetinkaya, İnegöl Devlet Hastanesi’nde temizlik görevlisi olarak çalışan eski eşini, işe gitmek için dolmuş beklerken gördü. Dolmuş durağında bir süre konuşan ikili arasında tartışma çıktı. İkili arasındaki tartışmanın büyümesi üzerine belindeki tabancayı çıkartan Çetinkaya, Fadime Cuma'ya ateş etti.

Başına isabet eden mermi ile kanlar içerisinde kalan Cuma yığılırken, Çetinkaya ise aynı silahı başına dayayıp ateşledi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Cuma ve Çetinkaya, İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Fadime Cuma, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Çetinkaya'nın ise sağlık durumun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından sürdürülüyor.

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