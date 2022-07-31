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Domagoj Vida, AEK'ya transfer oldu

Yunanistan Süper Lig ekiplerinden AEK, Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Hırvat defans oyuncusu Domagoj Vida'yı kadrosuna kattı.
Domagoj Vida, AEK'ya transfer oldu

Kulüpten yapılan açıklamada, sağlık kontrolünden geçen 33 yaşındaki stoperle iki yıllık sözleşmeye imza atıldığı belirtildi.

Kariyerinde Osijek, Bayer Leverkusen ve Dinamo Kiev'de forma giyen Vida, 2018 yılında bonservis bedeli ödenmeden transfer olduğu Beşiktaş formasıyla 163 maçta 16 kez ağları sarsarken, birer Süper Lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa zaferi yaşadı.

Vida, Hırvatistan Milli Takımı'nda ise 98 maçta görev aldı.

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