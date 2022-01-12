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Domenec Torrent, Galatasaray için İstanbul'da

Galatasaray'ın teknik direktörlük için anlaşmaya vardığı İspanyol Domenec Torrent, İstanbul'a geldi.
Domenec Torrent, Galatasaray için İstanbul'da

Teknik direktör Fatih Terim ile yolların ayrılmasının ardından anlaşma sağlanan 59 yaşındaki çalıştırıcı, İspanya'nın Barselona kentinden kalkan tarifeli uçakla İstanbul Havalimanı'na ulaştı.

Sarı-kırmızılı kulübün yönetim kurulu üyesi Işıtan Gün ve Özgür Kalelioğlu'nun karşıladığı Torrent, Galatasaray Kulübü ile uzun zamandır görüştüğünü ve Türkiye'ye geldiği için mutlu olduğunu söyledi.

İspanyol teknik adam, kendisini bekleyen araçla havalimanından ayrıldı.

Kariyeri
Torrent, kariyerinin büyük bölümünde vatandaşı Pep Guardiola'nın yardımcılığını yaptı.

Barcelona, Bayern Münih ve Manchester City'de Guardiola ile çalışan İspanyol teknik adam, haziran 2018'de ABD takımlarından New York City takımının başına geçti. Burada 60 resmi maçta görev alan Torrent, 29 galibiyet, 14 beraberlik ve 17 yenilgi yaşadı.

Torrent, Kasım 2019'da ABD temsilcisin ayrılmasından sonra Temmuz 2020'de Brezilya'nın Flamengo takımının başına geçti. Burada da yaklaşık 3,5 ay çalışan 59 yaşındaki teknik direktör, 26 resmi karşılaşmada 15 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 yenilgi gördü.

Domenec Torrent, yaklaşık 14 aydır herhangi bir takım çalıştırmıyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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