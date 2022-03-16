Domenec Torrent: Tur için oynayacağız

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent ve milli futbolcu Taylan Antalyalı, Barcelona maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Barcelona maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

İspanyol teknik adam şu ifadeleri kullandı:

"Beşiktaş maçı çok önemliydi. Bir maçı kazanmanın en iyi yolu, bir önceki maçı kazanmaktır. Beşiktaş'a kaybetseydik, neden daha iyi oynamadığımızı sorardınız."

"Tur için oynayacağız"

"Oyuncular fizik olarak çok çalıştılar, çok büyük efor harcadılar. Perşembe günü de 90 dakika mücadele etmek için çalışıyoruz. Barcelona'dan sonra da iki gün içinde hem yolculuk yapacağız, hem de maça çıkacağız. Ne varsa o, değiştirebileceğimiz bir durum yok. Barcelona gibi kalitesi çok üstün olan bir takıma karşı oynamak farklı. Ancak biz tur için oynayacağız. Oyun planımız da buna göre olacak."

"Dünyanın en iyi 5 takımından biri Barcelona"

"Türkiye'de Barcelona'yı yeterince tanımayan insanlar, bizden sonra Osasuna'ya 4 atmalarına baksınlar. Barcelona'ya karşı mücadelemizi adil şekilde değerlendirmeliyiz. Dünyanın en iyi 5 takımından biri Barcelona. Birlikte oyun sayesinde sonuca ulaşabiliriz. Barcelona'ya karşı dünyanın bütün takımları geride oynamak zorunda kalıyor. O yüzden onlara karşı hazırlıklı olmamız gerekiyor."

"Barcelona için zor olacak bir maç ayarlamaya çalışıyoruz"

"Sahamızda taraftarımız çok yardımcı oluyor. Beşiktaş maçında son 15 dakikada takım zorlandığında, çok yardımcı oldular. Barcelona için zor olacak bir maç ayarlamaya çalışıyoruz. Savunmada mükemmel olmamız lazım. Daha sonra gol şanslarımız mutlaka olacaktır. Barcelona'ya karşı ilk dakikadan itibaren iyi oynamalısınız. Özellikle kalecimizin çok iyi olması lazım. Sonrasında fırsatlardan yararlanabiliriz. Sonuç alabileceğimize inanıyorum."