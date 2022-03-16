  • BIST 2.094,04
  • Altın 904.082
  • Dolar 14.6545
  • Euro 16.1082
  • Ankara 1 °C
  • İstanbul 7 °C
  • İzmir 6 °C
  • Konya 1 °C
»

Domenec Torrent: Tur için oynayacağız

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent ve milli futbolcu Taylan Antalyalı, Barcelona maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Domenec Torrent: Tur için oynayacağız

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Barcelona maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

İspanyol teknik adam şu ifadeleri kullandı:

"Beşiktaş maçı çok önemliydi. Bir maçı kazanmanın en iyi yolu, bir önceki maçı kazanmaktır. Beşiktaş'a kaybetseydik, neden daha iyi oynamadığımızı sorardınız."

"Tur için oynayacağız"

"Oyuncular fizik olarak çok çalıştılar, çok büyük efor harcadılar. Perşembe günü de 90 dakika mücadele etmek için çalışıyoruz. Barcelona'dan sonra da iki gün içinde hem yolculuk yapacağız, hem de maça çıkacağız. Ne varsa o, değiştirebileceğimiz bir durum yok. Barcelona gibi kalitesi çok üstün olan bir takıma karşı oynamak farklı. Ancak biz tur için oynayacağız. Oyun planımız da buna göre olacak."

"Dünyanın en iyi 5 takımından biri Barcelona"

"Türkiye'de Barcelona'yı yeterince tanımayan insanlar, bizden sonra Osasuna'ya 4 atmalarına baksınlar. Barcelona'ya karşı mücadelemizi adil şekilde değerlendirmeliyiz. Dünyanın en iyi 5 takımından biri Barcelona. Birlikte oyun sayesinde sonuca ulaşabiliriz. Barcelona'ya karşı dünyanın bütün takımları geride oynamak zorunda kalıyor. O yüzden onlara karşı hazırlıklı olmamız gerekiyor."

"Barcelona için zor olacak bir maç ayarlamaya çalışıyoruz"

"Sahamızda taraftarımız çok yardımcı oluyor. Beşiktaş maçında son 15 dakikada takım zorlandığında, çok yardımcı oldular. Barcelona için zor olacak bir maç ayarlamaya çalışıyoruz. Savunmada mükemmel olmamız lazım. Daha sonra gol şanslarımız mutlaka olacaktır. Barcelona'ya karşı ilk dakikadan itibaren iyi oynamalısınız. Özellikle kalecimizin çok iyi olması lazım. Sonrasında fırsatlardan yararlanabiliriz. Sonuç alabileceğimize inanıyorum."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Galatasaray, Avrupa'da 302. randevuda16 Mart 2022 Çarşamba 09:42
  • Atletico Madrid ve Benfica UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde16 Mart 2022 Çarşamba 09:15
  • Chelsea, Federasyon Kupası maçının seyircisiz oynanması başvurusunu geri çekti16 Mart 2022 Çarşamba 09:15
  • 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun tanıtım toplantısı İstanbul'da yapıldı15 Mart 2022 Salı 16:27
  • Milli sporcu Birgül Erken, Çanakkale kahramanları anısına daldı15 Mart 2022 Salı 12:25
  • Beşiktaş Icrypex-Pınar Karşıyaka erteleme maçı yarın İstanbul'da oynanacak15 Mart 2022 Salı 12:24
  • Karl-Anthony Towns 60 sayıyla Minnesota Timberwolves'a galibiyeti getirdi15 Mart 2022 Salı 11:17
  • Galatasaray Nef, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde JDA Dijon deplasmanında15 Mart 2022 Salı 11:17
  • FIVB, üç Türk hakemin klasmanını yükseltti15 Mart 2022 Salı 10:19
  • Mallorca'yı 3-0 yenen Real Madrid La Liga'da şampiyonluğa koşuyor15 Mart 2022 Salı 09:17
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti