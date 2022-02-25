Domenec Torrent'ten kura yorumu: En kötüsünü çektik

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda eşleştikleri Barcelona için açıklamalarda bulundu.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu kurasına seri başı olarak katılan temsilcimiz Galatasaray'ın rakibi İspanyol devi Barcelona oldu. Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torren kurayı değerlendirdi.

İspanyol çalıştırıcının açıklamaları şöyle:

"Barcelona, Avrupa'da formda takımlardan bir tanesi. Xavi de nasıl bir oyun oynayacaklarını iyi biliyor. İyi transferler yaptılar. Takım güçlendi. Napoli maçında da neler yapabileceklerini gösterdiler. Barcelona, bizi çok şaşırtmayacak. Hem hücumda, hem de savunmada ne kadar kaliteli olduklarını biliyoruz."

"Çok uzun süre Barcelona'da çalıştık"

"Bizim için özel bir maç. Çok uzun süre Barcelona'da çalıştık. Kaleci antrenörümüz 22 sene Barcelona'da çalıştı. Ben de orada çalıştım. Taraftarı olduğumuz takım. Özel olacak ama kendimizi savunacağız, elimizden geleni yapacağız.



"En kötü kurayı çektik"

"Güçlü takımlar vardı ama en kötü kurayı çektik. Napoli maçını izleyenler görmüştür. Barcelona son dönemde inanılmaz formda. Avrupa'nın en formda ekibiyle oynayacağız."