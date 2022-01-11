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Döner bıçakları ve sopalarla sokakta yürüyen 20 Suriyeli sınır dışı edilecek

Adana'da döner bıçakları ve sopalarla sokakta yürüyen Suriyelilerden 20'si sınır dışı edilmek üzere gözaltına alındı. Şüphelilerin, Suriye'de Arap milliyetçiliğini savunan "515 Haşimi" olarak tanıtan grupta yer aldığı belirlendi.
Döner bıçakları ve sopalarla sokakta yürüyen 20 Suriyeli sınır dışı edilecek

Adana’da, kendilerini '515 Haşimi' olarak tanıtan aşiret grupları arasındaki anlaşmazlık nedeniyle döner bıçakları ve sopalarla sokakta yürüyen Suriyelilerden kimliği belirlenen 20’si gözaltına alındı. Suriyeliler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Seyhan ilçesi 19 Mayıs Mahallesi’nde Suriyeli bir grubun sokakta, ellerinde döner bıçakları ve sopalarla yürüdüğü anlar, yine Suriyeli bir kişi tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

Görüntülerin yayılmasının ardından olayla ilgili haklarında soruşturma başlatılan şüphelilerin tespitine çalışan polis, eşkalleri belirlenen 20 kişiyi gözaltına aldı.

Olayla ilgili çalışmada şüphelilerin, Suriye’de Arap milliyetçiliğini savunan 5 farklı aşiretin mensuplarından oluşan ve kendilerini '515 Haşimi' olarak tanıtan grupta yer aldığı, aralarında uzun süredir fikir anlaşmazlığı yaşandığı belirlendi.

Bazılarının araçlarına yazdığı 515 sayısının da Arap Haşimiler Devleti'nin sembolü olduğu tespit edilirken, gözaltına alınan 20 Suriyeli de haklarında yapılan işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

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