Döviz ve altın bozduran parasını eve yatırıyor

Türkiye genelinde konut satışları mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 107,5 arttı. Sektör temsilcileri Altın ve döviz bozdurarak gayrimenkul alanlar için 0,89 olarak uygulanan konut kredi faizinin de etkili olduğunu söyledi.

Geçen ay açıklanan destek paketi sektöre canlılık getirmeye başladı. Yüzde 1’in altına düşen konut kredisi, beklemede kalan kesimi harekete geçirdi. Konut satışlarında 107'lik artık sektör temsilcileri tarafından da sevinçle karşılandı.

Özellikle ipotekli satışlara baktığımızda yüzde 177,8’lik bir artış olduğuna dikkat çekmek isteyen Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt "Bu bize konut yatırımcısının konut kredi faizlerinin düşürülmesini beklediğini gösteriyor. Yabancı ilgisinde çok yüksek bir ivmelenme görüyoruz." dedi.

Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt "Yabancıya konut düzenlemesi kararı 13 Nisan’daki kabine toplantısında alınmıştı. Karara göre, 13 Haziran ve öncesinde 250 bin doları karşılayan tüm vatandaşlar vatandaşlık almaya hak kazanıyordu. Ancak yeni düzenleme ile birlikte Türkiye’de vatandaşlık almak isteyen yabancının 400 bin dolar değerinde bir gayrimenkul alması gerekiyor. 13 Haziran’dan itibaren geçerli olmaya başlayan yeni fiyattan etkilenmek istemeyen yabancı yatırımını arttırdı ve birikimini konuta yatırdı. Özetle yabancı konuta koştu." dedi.

YABANCI YATIRIMCI KENDİ REKORUNU KIRDI

Uzun zamandır görmeyi beklediğimiz konut satış rakamları nihayet mayıs ayında geldiğini ve hem Türkiye geneli satışları, hem ipotekli satışlar, hem de yabancıya satış rakamları bizim için son derece sevindirici olduğunu belirten Bahaş Holding CEO’su Abdüssamet Bahadır "Bu yüksek artışı, geçtiğimiz ay açıklanan destek paketinin etkilerine bağlıyoruz. Hem müteahhitleri hem de konut almak isteyenleri kapsayan destekler piyasayı canlandırmaya başladı. Özellikle yabancı yatırımcının ilgisi dikkat çekici, rakam rekor seviyede. TÜİK Mayıs ayı verileri yabancılara yapılan konut satışlının bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 235,7 artarak 5 bin 96 olduğunu söylüyor. Yabancı yatırımcı kendi rekorunu kırdı diyebiliriz. Yabancı yatırımcı Türkiye’den gayrimenkul almaya devam ediyor." dedi.

RAKAMLAR GÜZEL AMA SÜRDÜRÜLEBİLİR OLMASI LAZIM

Kamu tarafından hem konut üreticisi hem de alıcı için destek ve teşviklerin sağlanması sektör temsilcileri için umut verici olduğunu söyleyen BOSS4 Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Akkuş "Konut kredi faiz oranlarının yüzde 1’in altına inmesiyle beraber ipotekli satışlarda yukarı yönlü hareket bekliyorduk. Son gelen rakamlar bunu ortaya koydu. Ayrıca sunulan pakette altın ve döviz bozdurarak yapılacak ev alımlarında faiz oranı 0,99 yerine 0,89 olarak uygulanıyor. Bu da birikimi olup da beklemede olan kesimi harekete geçiren güç oldu. Sektörün böyle bir desteğe ihtiyacı vardı, gelen destek ses getirdi. Gelen rakamlar çok güzel ancak rakamların sürdürülebilir olmasının sağlanması lazım." dedi.

DÖVİZ VE ALTIN BOZDURAN EV ALIYOR

Altın ve döviz bozdurarak gayrimenkul alanlar için 0,89 olarak uygulanan konut kredi faizinin etkisinin de önemli olduğunu söyleyen İnsay Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Çulhalık "Bundan sonra da özellikle gurbetçi vatandaşların bu yöntemi kullanarak satın alma yapacağını düşünüyoruz. Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa, İngiltere, İsviçre ve Avusturya gibi ülkelerde yaşayan gurbetçiler Türkiye’de ev alma yoluna gittiklerini ve alımların temmuz, ağustos aylarında daha da artacağını tahmin ediyoruz. Konut üretimi yeterli hale gelinceye kadar fiyatlar artmaya devam edecek. Bunun bilincinde olan gurbetçiler de ev fiyatlarındaki yükselişin devam edeceğini ön görerek birikimlerini gayrimenkule yatırma yolunu seçiyor." dedi.

RUSLAR TÜRKİYE'DEKİ YATIRIMLARINI ARTTIRIYOR

Konut satın alımında 250 bin dolar olan vatandaşlık bedelinin 13 Haziran itibariyle 400 bin dolara çıkacağının açıklanmasından sonra yoğun bir satın alma süreci olduğunu söyleyen Golden Sign Kurucu Ortağı Gül Gül "Yabancılar fiyat artışından etkilenmemek için yoğun alım yaptı. Bu da rakamlara yansıdı ve yabancılara yapılan konut satışları ocak-mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 70,0 artmış oldu. Son TÜİK verilerine göre, yabancılara yapılan konut satışlarının mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 235,7 artarak 5 bin 962’ye ulaştığını görüyoruz. Sıralamada Ruslar yine başı çekiyor. Nisan ayında Türkiye'den bin 152 konut satın alarak İranlılar’ın tahtına oturan Ruslar, mayıs ayında bin 275 konut satın aldı. Ruslar, Türkiye’deki yatırımlarını arttırıyor ve en çok konut alan ülke konumunu koruyor." dedi.