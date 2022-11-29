  • BIST 4.939,92
  • Altın 1049.862
  • Dolar 18.6311
  • Euro 19.3063
  • Ankara 12 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya 13 °C
»

Down Sendromlular Futsal Türkiye Kupası Kocaeli'de başladı

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunca düzenlenen "Down Sendromlular Futsal Türkiye Kupası" müsabakaları Kocaeli'de başladı.
Down Sendromlular Futsal Türkiye Kupası Kocaeli'de başladı

Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda gerçekleştirilen açılış seremonisinde konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Kocaeli'nin yanı sıra Ankara, Bursa, Malatya, İstanbul ve Kayseri'den 6 kulüpten 72 sporcunun müsabakalara katıldığını belirterek, "Şehrimizi renklendireceksiniz. Turnuvanın keyif, eğlence ve başarıyla tamamlanmasını diliyorum." dedi.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Asbaşkanı Ensar Kurt da federasyon olarak 81 ilde ve 15 branşta olmak üzere 830 spor kulübünde yaklaşık 30 bin kişiye spor yaptırdıklarını dile getirdi.

Kocaeli'de ilki gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayan Kurt, kulüp sayıları ve futsal takımlarının artmasıyla daha güçlü bir milli takım oluşturulacağını kaydetti.

Şampiyonada 2021 Avrupa Futsal Şampiyonası'nda birinci olan ve dünya üçüncülüğü elde eden sporcular bulunduğuna işaret eden Kurt, "Onlar sporda engeli tanımadılar, Avrupa'da ülkemizi başarıyla temsil edip şampiyon oldular ve Peru'da ilk kez katıldıkları şampiyonada dünya üçüncüsü olarak ülkemizi başarıyla temsil ettiler." diye konuştu.

Kocaeli Gençlik ve Spor Müdürü Gökhan Yavaşer ise "Spor camiamızın en renkli, en sevimli ve en hareketli ekibini spor şehri Kocaeli'de misafir etmekten onur ve gurur duyuyoruz. Bizler sizinle sporun içindeyiz ve olmaya da devam edeceğiz, sizin başarılarınız bizleri mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından turnuvanın ilk müsabakasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Kulübü ile Ankara Amatör Sporcular ve Spor Adamları Spor Kulübü karşılaştı. Melih Karaduman ile Mustafa Kırbaş hakem ikilisinin yönettiği müsabakanın sembolik başlama vuruşunu Kocaeli Vali Yardımcısı Ali Ada ve Yaşar Çakmak yaptı.

Şampiyona 2 Aralık Cuma günü sona erecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İzmir derbisinde yaralanan Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç taburcu edildi28 Kasım 2022 Pazartesi 14:51
  • Galatasaray kötü haberi duyurdu: Bağlarda yırtık...28 Kasım 2022 Pazartesi 14:49
  • Kanada'nın Beşiktaşlı futbolcusu Atiba kariyerinde 100. milli maçı geride bıraktı28 Kasım 2022 Pazartesi 14:46
  • Ozan Suncak kimdir, nereli, hangi takımlarda oynadı? PKK paylaşımı ne?28 Kasım 2022 Pazartesi 11:02
  • Ankara Keçiörengücü Yılport Samsunspor'u konuk etti27 Kasım 2022 Pazar 16:20
  • Kosta Rika Dünya Kupası'nda ilk galibiyetini aldı27 Kasım 2022 Pazar 15:30
  • Galatasaray'da eski başkan Mustafa Cengiz kabri başında anıldı27 Kasım 2022 Pazar 14:34
  • Kocaeli'de 10 yaşındaki şampiyon tenisçi gözünü milli formaya dikti27 Kasım 2022 Pazar 14:31
  • Mert Nobre'nin favorileri Dünya Kupası'nda Brezilya, Süper Lig'de Fenerbahçe27 Kasım 2022 Pazar 13:27
  • Ronaldolu Portekiz son 16 için Uruguay karşısında27 Kasım 2022 Pazar 13:25
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti