Dries Mertens ve Lucas Torreira Galatasaray'da

Galatasaray Kulübü, İngiltere temsilcisi Arsenal'den Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira ile 4 yıllığına, Napoli takımında forma giyen Belçikalı forvet Dries Mertens ile 1+1 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yayımlanan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Lucas Sebastian Torreira Di Pascua ve kulübü The Arsenal Football Club PLC ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 6.000.000 avro tutarında transfer bedeli ödenecektir. Futbolcunun kendisiyle de 2022-2023 futbol sezonundan başlamak üzere 4 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Buna göre her bir futbol sezonu için futbolcuya net 2.750.000 avro sezonluk ücret ödenecektir." denildi.

Kariyerine sarı-kırmızılı takımın Uruguaylı kaptanı Fernando Muslera gibi ülkesinin Montevideo Wanderers takımında başlayan Torreira, 2014'te İtalya temsilcisi Pescara'ya katıldı. Bir sezon sonra Sampdoria'ya geçen 26 yaşındaki defansif orta saha oyuncusu, 2018'de 26 milyon pound bonservis bedeliyle İngiltere'nin Arsenal takımına transfer oldu.

Uruguay Milli Takımı'nın formasını 39 kez giyen Torreira, 2020-2021 sezonunu İspanya'nın Atletico Madrid, 2021-2022 sezonunu ise İtalya'nın Fiorentina takımlarında kiralık olarak geçirdi.

"Tarih yazmak için elimden geleni yapacağım"

Torreira, kendisini 4 yıllığına sarı-kırmızılı kulübe bağlayan sözleşmeyi imzalamasının ardından GSTV'ye açıklamada bulundu.

Galatasaray'a transfer olduğu için mutlu olduğunu dile getiren 26 yaşındaki futbolcu, "Transferimle ilgili ailemle çok düşündük. Fernando Muslera ve menajerim çok yardımcı oldu. Bu kararı aldığım için çok memnunum." dedi.

Sarı-kırmızılı taraftarların transferinde etkili olduğunu aktaran Torreira, "İnanılmaz bir destek vardı. Transfer görüşmeleri başladıktan sonra sosyal medyada taraftarlar benimle konuşmaya başladı. Ailemle ve sevdiklerimle bile iletişime geçmeye başladılar. Bu kararı alırken onların da payı oldu. Buraya geldiğimde inanılmazdı. Kendimi çok iyi hissettim. Üzerimde giydiğim formadan gurur duyuyorum." diye konuştu.

Lucas Torreira, takımla antrenmana çıkmak için sabırsızlandığını anlatarak, "Bu kulübe geldiğimden beri çok iyi insanlarla tanıştım. Bana çok yardımları dokundu. Şehre, kulübe ve takım arkadaşlarıma alışacağım. Onlarla antrenmana çıkmayı dört gözle bekliyorum. Son maçı izledim. Çok önemli ve güzel bir başlangıçtı. Burada tarih yazmak için ben de elimden geleni yapacağım." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasındaki Fraport TAV Antalyaspor maçını izlediğini belirten Torreira, "Maç çok heyecanlıydı. Penaltı düdüğünde heyecanlandım ve kaygılandım. Nando (Muslera) kurtardığında ben de kendimi tutamadım ve bağırmaya başladım. Kendisi harika bir insan, büyük bir kaptan ve kulübün efsanesi. Onunla birlikte çalışacağımı için çok mutluyum." diyerek sözlerini tamamladı.

Dries Mertens resmen Galatasaray'da

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yayımlanan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Dries Mertens ile 1+1 sezon opsiyonlu olmak üzere transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcuya 2022-2023 sezonundan net 2.900.000 avro sezonluk ücret ile 1.100.000 avro net imza ücreti ödenecektir." denildi.

Kariyerine ülkesinin köklü kulüplerinden Anderlecht'te başlayan Mertens, altyapıda KAA Gent'e transfer oldu. Farklı takımlarda kiralık olarak forma giyen Belçikalı futbolcu, 2007'de Hollanda'nın AGOVV takımına geçti. 2009'da bu kez Utrecht'in yolunu turan Mertens, 2 sezonun ardından bu ülkenin köklü kulüplerinden PSV'ye imza attı. Burada da başarılı bir performans sergileyen tecrübeli futbolcu, 2013'te İtalya'nın Napoli takımına transfer oldu.

Uzun süre Napoli'de forma giyen Mertens, Serie A'da 295 maça çıktı ve 113 kez fileleri havalandırdı. Tecrübeli golcü, Napoli tarihinin en golcü oyuncusu olarak tarihe geçti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 38 maçta 17 gol, UEFA Avrupa Ligi'nde 70 karşılaşmada 18 kez gol sevinci yaşayan Belçikalı santrfor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise 4 müsabakada 1 gol buldu.

Kulüp kariyerinde toplam 682 resmi maça çıkan Mertens, 246 kez fileleri havalandırdı. Belçika Milli Takımı'nın da formasını 105 kez terleten 35 yaşındaki oyuncu, 21 kez ağları sarstı.

Mertens: Bu takım için her şeyi vereceğim

Sarı-kırmızılı kulüple 1+1 yıllık sözleşme imzalayan 35 yaşındaki forvet oyuncusu, GSTV'ye açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'a geldiği için çok mutlu olduğunu dile getiren Mertens, "İtalya'da çok güzel 9 yıl geçirdim. Artık değişiklik yapmaya hazır olduğumu hissettim. Galatasaray gibi bir takımdan teklif gelince onur duydum ve mükemmel bir adım atmış oldum." diye konuştu.

Dries Mertens, Galatasaray taraftarının saat 03.00'te karşılama yapmasıyla ilgili, "Çok güzel bir karşılama oldu. Napoli'den böyle taraftarlara alışkınım ama taraftarımızın gece geç saatlere kadar bizi beklemesi çılgıncaydı." dedi.

Goller atmak ve galibiyetler almak istediğini aktaran Belçikalı futbolcu, "Buraya başarılı olmaya geldim. Bir yıllık sözleşme imzaladım ama daha uzun yıllar kalmak isterim. Aslında neden beni istediklerini göstermeye geldim. Gücümü sahada göstermek istiyorum. Bu takım için her şeyi vereceğim. Sahada her zaman goller atmak ve maçları kazanmak isteyen bir oyuncuyum. Bunun için var gücümle çalışacağım." ifadelerini kullandı.

Galatasaray transferleri sosyal medyada açıkladı

Sarı-kırmızılı kulüp, iki futbolcuyu Twitter'daki hesabında sohbet odasına aldı. Oyuncular ile takım kaptanı Fernando Muslera, sunucu ve oyuncu Cem Davran'ın sorularını yanıtladı. Transferlerin açıklandığı sohbet odasını yaklaşık 230 bin kullanıcı ziyaret etti.

Takım kaptanı Fernando Muslera, yapılan transferlerden dolayı memnun olduğunu söyledi.

"Lucas ve Mertens geldiği için çok memnunum. Onlara buraya geldikleri için teşekkür ediyorum." diyen Muslera, "Sayın Başkanımız ve Erden Bey'i kulübümüz ve transferlerle ilgili yaptıkları büyük işlerden dolayı tebrik ediyorum. Bu yıl Galatasaray için çok önemli. Her sene şampiyonluklar kazanması, unvanlar alması gereken bir kulüp. Yönetimin de gözü en üst seviyeden oyuncularda. Bunu da görüyoruz. Çok büyük oyuncularla oynama şerefine eriştim. Havada bunun kokusunu alabiliyorum. Büyük şampiyonluklar kazanma yolunda olmamız bana gurur veriyor." ifadelerini kullandı.

Torreira: Çok mutluyum

Lucas Torreira, sarı-kırmızılı kulübe geldiği için mutlu olduğunu dile getirdi.

Sözlerine Türkçe, "Merhaba Galatasaray taraftarı." diyerek başlayan 26 yaşındaki futbolcu, "Çok mutluyum. Kariyerim için çok önemli bir an. Keyifliyim, hislerim çok iyi. Çok büyük bir kulübün kariyerimde önemli bir yer tutmasını bekliyorum." diye konuştu.

Galatasaray taraftarının transferinde önemli rol aldığını aktaran Torreira, "Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Onlar bu kararı almamda büyük rol oynadı. Sürekli beni desteklediler. Galatasaray çok büyük bir kulüp. Bu kulübün parçası olmak, büyük hedefleri kabul etmek ve onlar için mücadele vermek demek. Bu mücadelenin ilk adımı bu sezon şampiyonluk için olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Mertens ise transferinden dolayı mutlu olduğunu belirterek, "İnanılmaz hissediyorum. Dünkü maçı (Antalyaspor) izledim. Sanki sahanın içinde gibiydim. Gomis golden sonra aslan yürüyüşü yaptığı zaman yerimde duramadım." ifadelerini kullandı.