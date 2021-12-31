DSİ personeli Cihan Gökkaya’yı şehit etmişlerdi: Etkisiz hale getirildiler!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "DSİ personeli Cihan Gökkaya’yı şehit eden teröristlere yönelik Barış Pınarı bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda 5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi. Şehidimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz. Bölgede operasyonlarımız sürüyor." açıklamasında bulundu.
RASULAYN'DA ŞEHİT OLMUŞTU
Balıkesir Devlet Su İşleri 25.bölgede Ekskavatör operatörü olarak görev yapan Cihan Gökkaya, çalıştığı Suriye’nin Rasulayn kentinde, terörist saldırısında sonucu şehit olmuştu.
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