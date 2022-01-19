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DSÖ Başkanından yeni varyant uyarısı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Başkanı Dr. Tedros Ghebreyesus, Kovid-19 salgınının sona ermediğini söyleyerek, yeni varyantların ortaya çıkabileceğini belirtti.
DSÖ Başkanından yeni varyant uyarısı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Başkanı Dr. Tedros Ghebreyesus, örgütün Cenevre'deki genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

"OMICRON HAFİF SEYREDİYOR" ALGISINA KARŞI UYARDI

Kovid-19 salgının bitmediği hatırlatan Ghebreyesus, dünya liderlerine çağrı yaparak, tüm ülkelerde baskın hale gelen Omicron varyantının "çok daha hafif olduğu ve virüsün yol açtığı tehdidi ortadan kaldırdığı" algısına karşı uyardı.

"SALGIN BİTMEDİ, OMICRON YANILGISINA DÜŞMEYİN"

Sadece geçen hafta 18 milyon vaka görüldüğünün altını çizen DSÖ Başkanı, ''Salgının bittiğini söylemekten çok uzaktayız. Genel olarak Omicron varyantında daha hafif belirtiler görülüyor. Ama bunun hafif bir hastalık olduğu yanılgısına düşmeyin. Omicron hastaneye yatırabiliyor ve ölümlere neden oluyor. Çok daha hafif vakalar bile sağlık hizmetleri üzerinde baskı yaratıyor" ifadelerini kullandı.

YENİ VARYANT UYARISI

Omicron vakalarının küresel düzeyde "inanılmaz şekilde arttığını" belirten Ghebreyesus, yeni varyantların ortaya çıkabileceğini belirterek bu yüzden temas takibin yaşamsal önemde olduğunu vurguladı.

Ghebreyesus, "Özellikle birçok ülkede aşılama oranlarının düşük olması kaygı verici. Çünkü aşı olmamış kişilerin hastalığı ağır geçirmesi ya da yaşamını kaybetme riski çok daha fazla" dedi.

"HASTANEYE YATIŞLAR VE ÖLÜMLER TIRMANABİLİR"

DSÖ'nün Acil Durum Direktörü Dr. Mike Ryan da özellikle aşılı insan sayısının daha az olduğu ülkelerde hastalığın bulaşıcılığının yüksek olmasının hastaneye yatışlar ve ölümleri tırmandırabileceğini söyledi.

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