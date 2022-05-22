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DSÖ: Dünya çapında doğrulanmış 80 maymun çiçeği vakası var

Dünya Sağlık Örgütü dün açıklama yaparak dünya çapında teyitli 80 maymun çiçeği vakası olduğunu, 50 vakanın da inceleme altında olduğunu duyurdu.
DSÖ: Dünya çapında doğrulanmış 80 maymun çiçeği vakası var

DSÖ açıklamasında maymun çiçeği salgının nedeni ve kapsamını araştırdıklarını belirterek şimdilik 11 ülkede teyit edilmiş 80 vaka olduğunu belirtti. 50 vakanın ise incelendiğini ifade eden DSÖ, denetlemenin artmasına bağlı olarak daha fazla vaka görülebileceği konusunda uyardı. DSÖ açıklamasında endişeleri gidererek “Virüs, bazı ülkelerdeki bazı hayvan popülasyonlarında endemiktir (bölgeye özgü bulaşıcı hastalık), yerel halk ve gezginler arasında ara sıra salgınlara yol açar” ifadelerini kullandı.

İNSAN GRUPLARINI DAMGALAMAK, SALGININ SONA ERMESİNE ENGEL OLUR

Maymun çiçeğinin Kovid-19’dan farklı bir şekilde yayıldığını belirten DSÖ, maymun çiçeğinin yakın temasın yayılmada önemli rolü olduğunu belirtti. Kişilerin cinsel tercihlerinin, bazı ülkelerin resmi sağlık kurumlarının vaka açıklamasına yansımasına dikkat çeken DSÖ “Bir hastalık nedeniyle insan gruplarının damgalanması asla kabul edilemez. İnsanların tedavi aramasını engelleyebileceği ve tespit edilemeyen yayılmaya yol açabileceği için bir salgının sona ermesine engel olabilir” dedi.

 

Kaynak: Haber Kaynağı
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