DSÖ duyurdu: Salgında resmen Omicron "baskını"

Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün un küresel yayılımında Omicron'un diğer varyantlara baskın geldiğini açıkladı.

Koronavirüs salgını dünya genelinde yayılımını sürdürüyor. Salgının sona erdirilmesi için çalışmalar devam ederken, Dünya Sağlık Örgütü süreç ile ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı.

DSÖ, COVID-19'un Omicron varyantının dünya genelinde diğer varyantlara büyük oranda baskın geldiğini belirterek, salgının mevcut seyrinin Omicron'un küresel yayılımı üzerinden nitelendirildiğini kaydetti.

OMİCRON PANDEMİSİ

Örgütün sitesinde yayımlanan Haftalık COVID-19 Güncelleme Raporu'nda haftalık COVID-19 vaka ve can kaybı artış oranları ile Omicron varyantının son durumu değerlendirildi.

24 ile 30 Ocak arasında küresel COVID-19 vakaları, bir önceki haftaya göre hemen hemen aynı oranda artarken can kayıpları son bir haftada yüzde 9 daha fazla arttı. Yayılmanan rakamlar, koronavirüs salgını yerine neredeyse Omicron pandemisi dedirtti.

Son bir hafta içinde dünya genelinde yaklaşık 22 milyon yeni COVID-19 vakası kayıtlara geçerken virüs nedeniyle 59 binin üzerinde kişi hayatını kaybetti.

COVID-19'un Alfa, Beta, Gamma, Delta, Lambda ve Mu varyantlarının hepsinin küresel çapta varlığının azaldığı, Omicron'un ise kendinden önceki varyantların neredeyse tamamen yerini aldığı kaydedildi.

BASKIN VARYANT HALİNE GELDİ

İnfluenza Verilerinin Paylaşımı Küresel İnsiyatifi'nin (GISAID) son bir ayda dünyadan topladığı 433 bin 223 pozitif COVID-19 numunesinin yüzde 93'ünün Omicron, yüzde 6,7'sinin Delta ve geri kalanların da diğer varyantlara ait olduğu belirtildi.

Bu rakamlarla birlikte COVID-19'un küresel yayılımının Omicron üzerinden nitelendirildiği vurgulandı.