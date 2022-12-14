DSÖ insan sağlığının olumsuz etkilenmemesi adına ‘acil eylem planı’ uyarısı yaptı

Dünya Sağlık Örgütü insan sağlığının üzerindeki olumsuz etkileri durdurmak adına, güvenilebilir ve sürdürülebilir olarak yönetilen içme suyu, hijyen ve sanitasyon için ‘acil eylem planı’ çağrısında bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü insanların sağlığının olumsuz etkilenmemesi adına, güvenli ve sürdürülebilir olarak yönetilen içme suyu, sanitasyon ile hijyen için acilen yerel ve küresel eylem önlemlerinin planlanması gerektiğini duyurdu.

"HERKES İÇİN TEMİZ SU VE SANİTASYON SAĞLAMA"

DSÖ ve Birleşmiş Milletler-Su Sanitasyon ve İçme Suyunun 2022 Küresel Analizi ve Değerlendirmesi raporu ile elde edilen bulgularda birçok ülkenin, BM Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 6'nın 2030'a kadar "herkes için temiz su ve sanitasyon sağlama" amacına ulaşmak için ilgili hızlı adım atılması gerektiği açıklandı.

Konu ile ilgili 120'den fazla ülkenin son durumunu ayrıntılı bir şekilde açıklayan raporun, bugüne kadar alanında en fazla ülkeden toplanan veri olduğu aktarıldı.

Ülkelerin yüzde 45'i ulusal olarak tanımlanmış içme suyunu kapsama hedeflerine ulaşmak amacıyla uğraş verirken, bunlardan yalnızca yüzde 25'i ulusal sanitasyon hedefine ulaşma konusunda başarılı olduğu belirtildi.

Açıklanan verilere göre genel olarak ülkelerin yüzde 30'undan azı, içme suyu, sanitasyon ve hijyen için gerekli işlevleri yerine getirebilecek insan kaynağına sahip olduğunu duyuruldu.

Bu ihtiyaçlar için ayrılan bütçelerde artış olsa da ülkelerin yüzde 75'inin, bu konudaki plan ve stratejilerini uygulama noktasında yetersiz finansman ayırdıkları dile getirildi.

Raporda DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus’un görüşlerine de yer verildi. "Acil bir krizle karşı karşıya olduklarını söyleyen Ghebreyesus, “güvenli içme suyu, sanitasyon ve hijyene yetersiz erişim, her yıl milyonlarca hayata mal oluyor. İklim değişikliğiyle ilgili artan aşırı doğa olaylarının sıklığı ise güvenli su, sanitasyon ve hijyen hizmetlerinin alınmasını engellemeye devam ediyor" açıklamalarında bulundu.

Ghebreyesus, hükümetlere ve kalkınma ortaklarına hizmetlerini güçlendirme, sağlıklı su yönetimi ve sanitasyon servisleri için 2030'a kadar bu alana yatırımları önemli ölçüde artırmaları gerektiği mesajını verdi.

“TEHLİKELİ BULAŞICI HASTALIKLARA MARUZ BIRAKIYOR”

Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Direktörü Gilbert F. Houngbo, dünyanın 2030'a kadar temiz su ve sanitasyon sağlama hedefinden hızla uzaklaştığını dile getirerek, şunları söyledi: "Bu durum milyarlarca insanı ikilim değişikliğiyle ilgili olaylar da dahil olmak üzere, tehlikeli bulaşıcı hastalıklara maruz bırakıyor."

Houngbo, yayımlanan raporun Mart 2023'te yapılacak BM Su Konferansı öncesinde uluslararası topluma bilgiler vermesinin yanı sıra en savunmasız kitleleri hedeflemeleri ve küresel ve sanitasyon krizinin çözümü konusunda kendilerine yardımcı olduğunu da kayıtlara geçti.

Raporda, DSÖ ve BM tarafından tüm ülke ve paydaşlara, su, sanitasyon ve hijyen konusundaki çalışmaların desteklenmesi ve bu konuda acil eylem planı çağrısına da yer verildi.

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