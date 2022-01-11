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DSÖ kabusu açıkladı: Avrupa'nın yarısına bulaşacak

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Avrupa Direktörü Hans Kluge, son haftalarda elde edilen verilerin koronavirüsün Omicron varyantının yüksek derecede bulaşıcı olduğunu kanıtladığını açıkladı.
DSÖ kabusu açıkladı: Avrupa'nın yarısına bulaşacak

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), koronavirüsün Omicron varyantının yüksek derecede bulaşıcı olduğunun kanıtlandığını açıklayarak, Avrupa için karamsar bir öngörüde bulundu.

DSÖ'nün Avrupa Direktörü Hans Kluge düzenlediği basın açıklamasında, yayılma hızının kesilmemesi halinde, önümüzdeki 6-8 haftada Avrupa nüfusunun yüzde 50'den fazlasının enfekte olmasının öngörüldüğünü söyledi.

AVRUPA'NIN YARISINDAN FAZLASINA BULŞACAK

Kluge, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Omicron'un yayılışı birçok ülkede istikrara kavuştu ya da azaldı ancak halen Delta varyantının yayılışından daha yüksek bir hıza sahip. Avrupa bölgesinde 2022'nin ilk haftasında 7 milyondan fazla yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Bu sayı, önceki hafta yayınlanan verilerin iki katından daha fazla. Sağlık Ölçümleri ve Değerlendirme Enstitüsü'nün (IHME) tahminlerine göre, önümüzdeki 6-8 hafta içerisinde Avrupa nüfusunun yarısından fazlasına Omicron varyantı bulaşmış olacak."

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