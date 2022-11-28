  • BIST 4.938,09
  • Altın 1047.004
  • Dolar 18.6261
  • Euro 19.4377
  • Ankara 10 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 11 °C
  • Konya 6 °C
»

DSÖ maymun çiçeği virüsünün adını 'Mpox' olarak değiştirecek

Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa başta olmak üzere dünyada etkisini gösteren maymun çiçeği (Monkeypox) virüsünün adını, ırkçı ve yaftalayıcı dilden uzak durmak için "Mpox" olarak isimlendirme kararı aldıklarını açıkladı.
DSÖ maymun çiçeği virüsünün adını 'Mpox' olarak değiştirecek

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ), yazılı açıklamasında, virüsün adının değiştirilmesi amacıyla uluslararası sağlık uzmanlarıyla bir süredir yapılan fikir alışverişinden sonra, maymun çiçeğinin Mpox olarak isimlendirilmesi yönünde üye ülkelere tavsiyede bulunulacağı bildirildi.

Açıklamada, "Maymun çiçeği salgını yılın başında etkisini göstermeye başladığında internet ortamında ırkçı ve yaftalayıcı ithamların kullanıldığı yönünde haberler DSÖ'ye iletildi." denildi.

İsim değişikliği için başlatılan bir yıllık geçiş sürecinde Mpox'un "tercih edilen isim" olarak tavsiye edileceği, daha sonrasında sürekli kullanılacağı bildirildi.

Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği, insan bedeninde ilk olarak 1970'te Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde görüldü.

1958'de maymunlarda görülmesi üzerine virüs, "maymun çiçeği" olarak adlandırıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Solunum yolu enfeksiyonlarının yaklaşık yüzde 5'inde aynı anda en az iki virüs bulunuyor25 Kasım 2022 Cuma 16:22
  • Çocuklarda kalıcı dişlerin sağlığını iyi bakılan süt dişleri belirliyor24 Kasım 2022 Perşembe 15:43
  • Aile Diş Hekimliği modeli Türkiye genelinde yaygınlaştırılacak24 Kasım 2022 Perşembe 12:03
  • Parkinson hastası emekli öğretmen beyin pili ile mücadelesini kazandı23 Kasım 2022 Çarşamba 16:05
  • Vali Dağlı: Bu yıl Samsun'da 71 mantar zehirlenmesi vakası oldu23 Kasım 2022 Çarşamba 15:56
  • Gereksiz antibiyotiğin yol açtığı "antimikrobiyal direnç" 5 yaş altında hayati risk yaratıyor23 Kasım 2022 Çarşamba 15:41
  • Elektronik sigara (e-sigara) zararları neler?22 Kasım 2022 Salı 15:39
  • "Çocuk ve yenidoğanlarda göz tansiyonu konusunda dikkatli olun" uyarısı22 Kasım 2022 Salı 13:54
  • DSÖ gelecekte salgınlara neden olabilecek patojenlerin listesini belirleyecek22 Kasım 2022 Salı 11:45
  • Doç. Dr. Burak Erden: Diyabet hastaları düzenli göz muayenesine gitmeli22 Kasım 2022 Salı 10:40
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti