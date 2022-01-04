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DSÖ'den Omicron uyarısı: En çok orayı etkiliyor!

Dünya Sağlık Örgütü uzmanı Abdi Mahmud, COVID-19'un yeni varyantı Omicronun üst solunum yollarında etkili olduğunu açıkladı. "Omicronun bundan sonra nereye evrileceğini öngörmek zor" dedi.
DSÖ'den Omicron uyarısı: En çok orayı etkiliyor!

Dünya Sağlık Örgütü uzmanı Abdi Mahmud, Birleşmiş Milletlerin (BM) Cenevre Ofisinde çevrim içi düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, örgütün omicron varyantına ilişkin yaptığı son araştırmaları basınla paylaştı.

ZATÜRREYE YOL AÇIYOR

Mahmud, diğer varyantlardan farklı olarak omicronun, daha çok üst solunum yollarını etkilediğini tespit ettiklerini söyledi. Diğer varyantların aksine de ciddi zatürreye neden olabileceğini söyledi. 

Omicronun diğer varyantlar gibi ağır enfeksiyonlara neden olmadığını belirten Mahmud, bunun şimdilik iyi haber olabileceğini fakat emin olmak için daha fazla durum raporuna ihtiyaç duyduklarını kaydetti.

Mahmud, an itibarıyla COVID-19'un yeni merkez üssünün neresi olduğu sorusuna, "Delta varyantı zamanında Doğu Avrupa uzun bir müddet merkez üssü olmuştu. Yeni varyantın nerede etki göstereceğini tahmin etmek zor" cevabını verdi.

Omicron için ayrı bir aşı üretilmesinin gerekli olup olmadığına ilişkin Mahmud, "Omicronun bundan sonra nereye evrileceğini öngörmek zor. Dolayısıyla bu konuda karar almak için henüz erken" değerlendirmesinde bulundu.

Mahmud, olası bir omicron aşısına dair kararın uluslararası iş birliği sonucu verilmesi gerektiğini ve bu kararın tek başına aşı üreticilerine bırakılamayacağını vurguladı.

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