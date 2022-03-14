  • BIST 2.085,63
  • Altın 933.662
  • Dolar 14.7621
  • Euro 16.1882
  • Ankara 1 °C
  • İstanbul 4 °C
  • İzmir 9 °C
  • Konya -3 °C
»

DSÖ'den Ukrayna açıklaması: Gece gündüz çalışıyoruz

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Rusya'nın saldırılarının sürdüğü Ukrayna'da sağlık ekipmanı tedariki ve sağlık sisteminin sürmesi için gece gündüz çalıştıkları açıklamasında bulundu.
DSÖ'den Ukrayna açıklaması: Gece gündüz çalışıyoruz

DSÖ'den yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'da sağlık sisteminin son durumu değerlendirildi.

Ukrayna'da çatışmalardan 18 milyon kişinin etkilendiği ve yaklaşık 3 milyon kişinin ülkeyi terk ettiği belirtilen açıklamada, "Ülkede tedarik zinciri büyük oranda aksadı. Stok ürünlere çatışmalardan ötürü ulaşılamıyor, tıbbi malzeme tükenmek üzere ve hastaneler, yaralılara tedavi sağlamakta zorlanıyor." bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, Rusya'nın saldırılarının başladığı 24 Şubat'tan itibaren DSÖ'nün, Ukrayna'da sağlık sisteminin sürmesi, tıbbi malzeme tedarikinin devamı ve komşu ülkelerdeki sığınmacıların sağlık ihtiyaçlarının giderilmesi için "gece gündüz çalıştığı" ifade edildi.

SALGIN TAKİBİ İÇİN MERKEZ KURULDU

Bu kapsamda 5 Mart'ta Lviv'e 36 tonluk tıbbi malzeme, 8 Mart'ta Kiev'e 10 tonluk travma ve acil durum kiti, 9 ve 11 Mart'ta Poltava üzerinden Harkiv'e 10 tonluk temel sağlık ekipmanı, 12 Mart'ta Kiev'deki hastanelere 2 ventilatör ve Lviv'deki hastanelere 14 tonluk temel sağlık ekipmanı dağıtıldığı bilgisi verildi.

Ukrayna'da çatışmalar nedeniyle ortaya çıkabilecek salgınların takibi için ise DSÖ'nün, Polonya'da bir takip merkezi kurduğu açıklandı.

Ukrayna'daki sağlık tesislerine 24 Şubat-11 Mart'ta 31 saldırı düzenlendiği, bu saldırılarda 12 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedilen açıklamada, "DSÖ, sağlık hizmetlerine yönelik saldırıları kınamaktadır. Bu saldırılar, halkı hayat kurtaran hizmetlerden mahrum bırakmaktadır." ifadesi kullanıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rusya ile Ukrayna savaşında siviller zarar görmeye devam ediyor14 Mart 2022 Pazartesi 15:36
  • MSB'den savaş uçaklarının uçuşa hazırlık görüntüleri paylaşımı14 Mart 2022 Pazartesi 14:52
  • FAO’dan dikkat çeken ayçiçek yağı açıklaması14 Mart 2022 Pazartesi 14:43
  • Erdoğan'dan sağlık çalışanlarına ücret müjdesi14 Mart 2022 Pazartesi 14:41
  • 100 bin TL'ye kadar hibe! Başvuru için son gün yarın14 Mart 2022 Pazartesi 14:40
  • DSÖ'den Ukrayna açıklaması: Gece gündüz çalışıyoruz14 Mart 2022 Pazartesi 14:39
  • Yunanistan Başbakanı Miçotakis koronavirüse yakalandı14 Mart 2022 Pazartesi 14:39
  • Bakan Soylu'nun acı günü: Kuzeni Oğuz Reis'i kaybetti14 Mart 2022 Pazartesi 14:38
  • İSKİ'den taşkın uyarısı14 Mart 2022 Pazartesi 14:38
  • Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Kovid-19 testi pozitif çıktı14 Mart 2022 Pazartesi 14:20
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti