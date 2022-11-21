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Duayen gazeteci Hıncal Uluç vefat etti

Uzun süredir yoğun bakımda tedavi gören, gazeteci ve yorumcu Hıncal Uluç, 83 yaşında hayatını kaybetti.
Duayen gazeteci Hıncal Uluç vefat etti

Gazeteci, köşe yazarı ve spor yorumcusu Hıncal Uluç 83 yaşında hayatını kaybetti.

Uluç'un vefat haberini gazeteci Faik Çetiner, "Hıncal Uluç vefat etti. Uluç ailesinin başı sağ olsun." sözleriyle duyurdu.

Sağlık sorunları sebebiyle 8 Temmuz'da yoğun bakıma alınan ve sonrasında taburcu edilmesine karşın yeniden yoğun bakıma alınan Hıncal Uluç, 1 aydan fazla süredir hastanede gözetim altındaydı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN HINCAL ULUÇ İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 83 yaşında hayatını kaybeden gazeteci, yazar ve spor yorumcusu Hıncal Uluç için başsağlığı mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Vefatını üzüntüyle öğrendiğim, basın dünyamızın önemli isimlerinden gazeteci, yazar ve yorumcu Sayın Hıncal Uluç'a Allah’tan rahmet, yakınlarına, sevenlerine, okurlarına ve medya camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

Hıncal Uluç kimdir?

1 Kasım 1939 tarihinde Kilis'te dünyaya geldi. İlkokula Bandırma'da başlayan Uluç, 1950 senesinde Kilis'te bitirmiştir. 1952 senesinde ortaokula Antakya'da başlamış ve geri kalan eğitimini de Ankara Kurtuluş Lisesi'nde tamamlamıştır.

Bir dönem İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde öğrenim görmüş, sonrasında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni kazanmıştır. Yenigün gazetesinde spor sayfası hazırlamaya başlayan Uluç, böylece gazeteciliğe ilk adımını atmış oldu.

1967 senesinde askerlik vazifesini tamamlayan Hıncal Uluç, Yankı'da çalışmaya başladı. Yankı'daki ekip, eski Yenigün ekibi olduğu için uyum sorunu yaşamamıştır. Aynı zamanda Cumhuriyet gazetesinde paralel olarak haftada iki gün spor yazıları yazmıştır. 1990 yılında ise Sabah'ta yazmaya başlamıştır.

Daha sonraki dönemlerde ise TRT, TV8 ve NTV gibi birçok televizyon kanalında çalıştı. Ayrıca şarkı sözü yazarlığı da yapmıştır. 

ÇALIŞTIĞI KANALLAR

TRT
 
TV8
 
ATV
 
Sky Türk
 
Kanal 1
 
NTV Spor
 
NTV
 
A Spor
 

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